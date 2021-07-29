新北第四輪疫苗「7.1萬人打不到」　侯友宜喊話中央：把落差補足

▲侯友宜赴新北市議會總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市因疫苗不足，第四輪疫苗將從8月1日起至4日暫停接種，約有7.1萬人符合資格但打不到。對此，新北市長侯友宜29日受訪時表示，地方遇到困難會反映給中央，讓中央知道疫苗在接種的過程會有一些「落差」，只要中央地方一條心，把落差補足，就能快速、安心地讓民眾接種。

侯友宜昨（28）日在市政會議中表示，目前新北替50到60歲市民接種疫苗，平均每天施打約5萬劑，全市到27日止，累計已接種120萬多劑，以新北市的行政效率，預計7月底所有疫苗將接種完畢，8月1日到4日沒有疫苗可供接種，就會暫停施打疫苗。

副市長劉和然昨天說明，第4輪全國有144萬符合資格登記，新北市民約有27.5萬，若加上颱風延後施打、第3輪有預約資格沒預約的市民，數量會超過，中央配發20.4萬劑都預約完了，剩餘7.1萬人是沒有預約或預約不到，都反映給中央，盼讓沒預約到的民眾在下一波能優先接種。

侯友宜29日赴新北市議會總質詢前受訪時表示，在疫苗接種的過程，中央跟地方都想把疫苗快速接種，在中央的提供疫苗之下，地方在執行上難免會碰上一些困難，以及一些執行面的挑戰，這些困難跟挑戰我們都適時反映給中央，讓中央知道疫苗在接種的過程會有一些落差。

侯友宜強調，只要中央跟地方同一條心，這些落差把它補足，我們就能夠快速、安心地讓民眾樂於來接種疫苗，同心齊力把這個工作做好。