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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上千人未預約「聽里長廣播」衝三重醫打疫苗　侯友宜：對象都符合中央規定

▲▼侯友宜赴新北市議會總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜赴新北市議會總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜昨（28）日宣布，從8月1日起暫停接種疫苗，三重醫院卻出現千人冒雨排隊打疫苗的狀況，對此，新北市長侯友宜表示，里長協助50歲以上、不會用電腦預約的民眾直接造冊，可能里長比較心急，所以在未造冊完就廣播要民眾施打，三重醫院也不忍心，趕快造冊完讓這些民眾施打，他強調，昨天施打的對象都是50歲以上民眾，符合中央規定。

侯友宜28日表示，目前新北替50至64歲的市民接種疫苗，平均每天施打約5萬劑，以行政效率來看，7月底將接種完所有疫苗，8月1日至8月4日間，沒有疫苗可以接種。

新北市議員彭佳芸29日在市議會質詢時表示，民眾陳情，中午看到簡訊、LINE在轉傳，兩點到四點可以去三重醫院打疫苗，50歲以上不用預約，但有民眾到現場後發現名額不足不能打，有的人則是原本沒預約，但聽到新北將要停打，所以趕快跑去打。新北不應打破既有規則，民眾乖乖按照系統預約，現場也應該做更好規劃，否則讓有預約的民眾產生剝奪感，覺得不公平。

侯友宜表示，據他了解是有里長廣播，因為50到64歲很多民眾不會使用電腦預約，因此里長協助直接造冊到醫院施打。「基本上還是要先造冊，可能里長比較心急吧，醫院也想把事情做好，第一時間還沒完成造冊時，里民一聽到廣播就想趕快去施打。」

侯友宜說，昨天三重醫院也不忍心，碰到下雨還有這麼多人來，就趕快造冊完畢讓他們能施打，但都是針對50歲以上，符合中央規定。

衛生局說明，這批50到64歲民眾是符合中央公告施打資格，因為不會使用電腦及中央預約系統，沒辦法接種疫苗，因此新北市提供里長造冊施打服務，在程序上或許不夠完善，但資格沒問題，這些疫苗也都是原本預計安排要給這個年齡層民眾施打的疫苗，不會排擠到其它族群的民眾。

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