不斷更新／疫苗不足！3縣市第四輪施打急喊卡

▲《ETtoday新聞雲》整理各縣市目前疫苗是否暫停施打。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳羿妏、林冠吟／整理報導



第四輪疫苗於27日開打，但卻有部分縣市傳出因疫苗不足，宣布暫停施打預約、接種情況。對此，《ETtoday新聞雲》整理各縣市目前疫苗是否暫停施打，讓讀者一次看懂。

暫停施打縣市：新北市、苗栗縣、雲林縣

暫停預約登記縣市：苗栗縣、雲林縣、嘉義市

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基隆市：目前無暫停施打計畫

台北市：目前無暫停施打計畫

新北市： 8月1日至8月4日 暫停施打疫苗。

現有疫苗預估7月底就能打完，因此8月1日至8月4日暫停施打疫苗。

桃園市：目前無暫停施打計畫

市府表示，桃園第四輪疫苗原預估安排20萬人接種，但現在二度降載至12萬7000人，疫苗供應吃緊是共同情況，但已預約接種的民眾不受影響。

新竹縣：目前無暫停施打計畫

新竹市：目前無暫停施打計畫

苗栗縣：28日中午至29日起 暫停平台預約登記 、 31日至8月4日 暫停疫苗施打

苗栗縣指出，7月28日僅獲撥配4,900劑，已登記7月30日施打疫苗的人數共計5,626人，數量已明顯不足，但7月30日仍會照常施打，7月31日至8月4日暫停施打，待第2階段8月4日中央疫苗撥補後，再行公告通知接種。

台中市：目前無暫停施打計畫

疫苗暫無不足問題，29日開放台中市補教業者至快打站施打疫苗也將 照常舉行 。

彰化縣：目前無暫停施打計畫

彰化縣第4輪簡訊目前已通知 67847人，中央撥發疫苗量7/28有 9300劑，8/4有1萬7100劑，合計共2萬6400劑，目前約有39901人預約登記，將配合中央撥配時程安排施打，預計將打到8月6日，若疫苗提前施打完，將暫停施打。

南投縣：目前無暫停施打計畫



雲林縣：28日起 暫停預約 ， 31日至8月4日 暫停施打。

雲林縣28日起暫停1922平台預約，31日至8月4日，暫停疫苗施打。原先預約這段時間的民眾，可在8月5日請洽原預約施打單位安排接種。

嘉義縣：目前無暫停施打計畫

嘉義縣第4期預約接種站將在30日開打，目前已有近9000人登記，第5期1922預約平台27日也將重啟「意願登記」，並新增高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇。

嘉義市：28日中午起 暫停預約 ，但 施打計畫仍照常進行 。

嘉義市指出，目前市府僅獲配發9000劑，但預約人數已超過1萬人，因此暫停預約登記。

台南市：目前無暫停施打計畫

高雄市：目前無暫停施打計畫

屏東縣：目前無暫停施打計畫， 但調整接種時間 。

礙於近日中央氣象局發佈屏東部分地區有豪大雨發生的可能，28日起暫停1922的預約平台，調整疫苗施打時間，除預約在醫院與診所者時間不變，原訂8月1至4日在速打站及衛生所施打者，一律延到8月5日施打，至於預約7月30、31日及8月5日的民眾則依原訂時間施打。

宜蘭縣：目前無暫停施打計畫

花蓮縣：目前無暫停施打計畫

台東縣：目前無暫停施打計畫，但目前預約已額滿。

澎湖縣：目前無暫停施打計畫

金門縣：目前無暫停施打計畫

連江縣：