調查局前組長私吞毒品還販毒！　高嘉瑜：緝毒單位竟成運毒中心！

▲航機站前機動組長徐宿良。（圖／翻攝臉書）



記者杜冠霖／台北報導

調查局2020年11月間爆出搞丟6.5公斤安非他命一案，經桃園地檢署調查後發現，航機站前機動組長徐宿良與毒梟掛鉤，並遭檢方起訴。對此，民進黨立委高嘉瑜表示，4月就在司法委員會質疑毒品失蹤是航調處明顯失職，「從頭到尾的一切完美演示了調查局長期的消極文化！」

徐宿良等9名被告，被依侵占職務上持有之非公用私有財物及販賣毒品、洗錢及偽造文書等罪嫌起訴，對此，高嘉瑜29日在臉書發文指出，自己在4月司法委員會質詢時就曾質疑，高達6.5公斤的毒品證物失蹤，航調處在督勤時竟未察覺，明顯失職，「歷任的上級主管絕對難辭其咎！」

高嘉瑜表示，質詢過程中也發現，調查局對證、贓物的保管方式居然沒有統一標準，一直到丟毒事件發生一年後才建立了SOP，而原本負債累累的爭議人物徐宿良，不斷高調炫富調查局也不覺得奇怪，從未把徐組長列入風險名單，「從頭到尾演示了調查局長期的消極文化，而局長竟然說多年來對這些事完全不知情，讓人覺得荒腔走板到難以置信。」

經桃園地檢署追查發現，調查局的徐宿良自2013年起就利用內控機制的漏洞，將局內扣押的毒品用仿品調包，之後轉賣給販毒集團，八年來盜賣了數量驚人的非法毒品，不法所得高達1億6808萬多元。

高嘉瑜表示，原本的緝毒單位竟然變成了「運毒中心」，顯見當時的贓物監管、銷燬程序皆有重大漏洞，更諷刺的是，徐宿良甚至曾因緝毒有功，獲得時任法務部長邱太三的表揚，檢方以貪汙、洗錢、偽造文書等罪嫌起訴徐宿良，「整起弊案讓調查局長年樹立的廉潔形象所剩無幾，歷任的上級主管絕對難辭其咎！」

▲調查局長率一級主管向國人道歉 。（圖／記者羅志華攝）