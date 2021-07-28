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高嘉瑜登記施打高端疫苗　「讓台灣生技產業被世界看見」

▲▼立法院院會 立委高嘉瑜堵訪 唱歌 自己表示「其實我唱歌一直都很好聽」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜已登記施打高端疫苗。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

COVID-19疫苗預約平台27日新增接種高端疫苗選項，截至今天上午8點已有43萬人登記施打，民進黨立委高嘉瑜28日受訪表示，她昨天已率先登記施打高端疫苗，選擇施打國產疫苗是因希望支持台灣生技產業，盼國產疫苗能夠得到國際認證，讓台灣生技產業被世界看見。

高嘉瑜今天上午受訪說，她本來登記下周一施打AZ疫苗，不過昨天發現可以上網登記高端疫苗，而且可能很快也能施打，於是立刻決定取消登記，等待高端疫苗。

高嘉瑜表示，最主要的原因是希望能夠支持國產疫苗，也支持台灣的生技產業，且高端疫苗目前看起來是副作用最小、最安全的，但關於保護力有多少，仍須等待第三期臨床試驗做完才能知道，以台灣的醫學、生技能力，高端疫苗也不至於太差，且目前通過二期臨床試驗，醫界對國產疫苗還是有一定的信心。

高嘉瑜說，對她來說選擇國產疫苗的原因，是為了支持台灣的生技產業，因為國產疫苗是戰備物資，在疫情期間台灣一定要有自己的疫苗，她願意當支持國產疫苗的先鋒。

不過，高嘉瑜也呼籲民眾，無論如何，國產疫苗只是一個選項，大家應該有疫苗就去打，並沒有要求大家一定要打什麼疫苗，想打AZ疫苗、高端疫苗就去打，沒有哪個疫苗比較好，只要打在身上就是好疫苗。

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