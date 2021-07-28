前調查員妻臉書炫「愛馬仕樂園」露餡　名牌包+名錶市價2千萬

▲桃檢今年4月間公布前調查官徐宿良與妻子李翠萍財產來源不明案，當時調查局北機站人員搜出名牌包等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署今年3月間指揮調查局北機站人員，持搜索票至調查官徐宿良與妻子李翠萍住家共4處搜索，起出現金、名牌包、名錶與賓士進口轎車等證物，檢調一度因為數量龐大且來源不明，檢方除查扣相關證物外，並持續追查這些證物來源，經過3個多月調查後將於今日下午2時召開結案說明會公布相關案情。據指出，桃檢將依貪污與財產不明等罪嫌將徐宿良與妻子李翠萍提起公訴。

桃園地檢署今年3月29日指派肅貪兼重大組檢察官葉益發偵辦前調查官徐宿良疑似與毒梟勾結案，意外查出徐妻李翠萍經常在臉書炫富，住處都是價值不斐的愛馬仕名牌包、名錶等高價品，當天由北機站調查人員持搜索票在徐宿良與妻子住處共4個點搜索，搜出與收入明顯不相當帳戶資金、名牌包、名錶與進口汽車等證物。

▲桃檢今年公布調查官徐宿良與妻子李翠萍財產來源不明案，檢調搜出各式名牌包等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢方查出，徐、李夫妻帳戶內有多筆與收入顯不相當的金額流入，以徐月薪約10萬元，為何擁有名牌包等證物，專案小組認為依其職務與財務狀況顯得不相當，總計查扣帳戶資金與現場查扣現金170萬元、名錶29支、名牌包25個、汽車3輛（包括賓士GLB200、E200與馬自達CX5），此外，關鍵的6.5公斤安非他命毒品不翼而飛目前仍未尋獲，專案小組仍在持續追查中。

▲桃檢今年公布調查官徐宿良與妻子李翠萍財產來源不明案，檢調搜出各式名錶等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢將查扣證物中，包括有2支AP錶、6支勞力士、6支沛納海、4支OMEGA錶、4支愛馬仕，還有2支Franck Muller、2支崑崙表、1支ROUND WELL、1支BMW。另外還有6個HERMES、4個LV，10個CHANEL、FENDI、CELINE、BV、Gucci等名牌包包，總價一時難以估算，粗估市值應逾2千萬元。

檢方28日表示，目前偵查已告一段落，將於今日下午2時許在桃檢6樓簡報室召開結案說明會，將徐案對外公開說明，以釐清相關案情。

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