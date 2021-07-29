Delta強襲！Google臉書要求員工　「回辦公室前須打疫苗」





▲Google現已把正式返回辦公室的時間點自9月延至10月中旬。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國多間聯邦機構28日遵照白宮管理和預算辦公室（OMB）指示，人員要在疫情熱點區內的聯邦大樓戴上口罩。但面對疫情，民間企業也開始發動，科技巨頭Google及臉書28日宣布，所有在美員工返回辦公室之前，必須接種新冠疫苗。

綜合路透、紐約時報報導，Delta變異株在美蔓延，導致全境染疫數攀升，占美國新冠確診新增個案的80%以上。目前各大企業陸續頒布新防疫政策，社群媒體平台推特28日暫時重返辦公室計畫，Google及臉書則是強制要求員工打疫苗。

Google現已把正式返回辦公室的時間點自9月延至10月中旬。Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，疫苗授權將於未來數周適用於美國境內辦公室，並在接下來數月推廣至其他地區，「接種疫苗是維護我們自己和社區健康最重要的方法之一。」

在Google發布消息後沒多久，臉書也宣布，要求所有美國辦公室人員打新冠疫苗。依據臉書副總裁葛勒（Lori Goler）聲明，此政策如何實施將取決於各地條件及法規，另因醫療或其他因素無法打疫苗的人，將會有一套程序，隨著接下來的發展狀況來評估公司在各地採取的措施。

NPR分析，如今科技巨頭公司的防疫決策可能促使其他疫者跟進。不過截至目前，蘋果、亞馬遜在內等大型科技公司均拒絕強制員工打疫苗，微軟則是告知員工，公司不要求進入工作場所時要打疫苗，但建議員工接種疫苗。

►BNT接種半年後「效力減為84％」 輝瑞CEO：補打第3劑可抗Delta！

►「首都圈3縣+大阪」東奧開幕後確診飆升！日擬發布緊急事態

►接種AZ疫苗「血栓機率」揭曉！ 總公司研究：第二劑無額外風險

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast