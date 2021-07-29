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她打AZ想請假「頭痛像眼睛掉出來」　網曝超佛公司放2天帶薪假

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友28日在臉書《爆廢公社》PO文詢問，早上打完AZ疫苗，站起來就頭痛，「感覺我眼睛掉出來」，卻又因為老闆一句「我女兒、兒子打完都沒感覺」，很猶豫到底要不要請假。其他網友看完文章，紛紛留言勸她請假；甚至有網友分享自家超佛公司，「公司給我休疫苗假2天，薪水還是有算」。

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣疫苗施打人口涵蓋率已達到29.93%。圖為台北市花博疫苗接種站。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

原PO提到，28日早上去打AZ疫苗，到了晚上感到極度不舒服，站起來就頭痛，彷彿眼睛要掉出來似的，可是老闆說「我和我女兒、兒子（20歲）打完都沒感覺」，讓她很猶豫倒底要不要請假，這才決定上網問問大家的意見，「大家打AZ隔天都有請假嗎？」

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網友們看完原PO的描述，紛紛留言勸她請假，「我發燒到39.4度，一站起來就很暈，重點好餓，請假，一定要請假」、「請假吧，我也是非常不舒服，頭痛到睡不好」、「我打莫德納，想上班，可是老闆娘要我多放2天假，只有手痛、頭痛，手舉不起來而已」。

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾接種疫苗最擔心的就是副作用。

大家接著分享各自公司的處理方式，「我公司有疫苗接種假2天，無薪假不扣全勤，不影響績效獎金」、「我們公司是出示疫苗紀錄卡就可以請病假」、「公司打疫苗當天公假，隔天無薪假」。還有一名網友表示，「公司給我休疫苗假2天，薪水還是有算。」

事實上，中央流行疫情指揮中心公布過的假別，確實包含「疫苗接種假」，這是依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》所衍生出的假別，勞工可於接種日起至接種次日24時止向雇主請假，不過，該假別是因應防疫而產生，不可歸責於雇主，因此雇主應給假但可不支薪，勞工請假後雇主也不得做出扣全勤獎金、考績等處罰。

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