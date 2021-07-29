群體免疫究竟要多高？　醫：詳讀各國疫苗覆蓋率，我心碎了

▲今早高中教職人員接種疫苗情形。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

重症專科醫師黃軒今天（29日）表示，群體免疫究竟是要多高？疫苗覆蓋率60%？70%？80%？早上去詳細閱讀全球各國的疫苗覆蓋率，「我心碎了⋯」

黃軒在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書提到，如果告訴大家，目前真實完全接種「滿二劑」疫苗、且達群體免疫60%的只有一個國家，叫以色列，而且這個國家已經達成60%，為何還被Delta病毒侵襲？

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒列出其他國家一劑、二劑的覆蓋率：

1、以色列：一劑（5.06%）+二劑（62.63%）=66.69%

2、加拿大：一劑（14.37%）+二劑（56.74%）=71.11%

3、英國：一劑（14.37%）+二劑（56.74%）=69.72%

4、西班牙：一劑（10.36%）+二劑（55.93%）=66.29%

5、美國：一劑（48.83%）+二劑（7.76%）=56.59%

▼高雄流行疫情指揮中心專家會議資料。（圖／翻攝陳其邁臉書）

黃軒引用高雄流行疫情指揮中心專家會議資料提到，原始病毒R值等於2.5，真實演算出來的群體免疫等於60%；英國Alpha病毒R值等於4-5，真實演算出來的群體免疫等於75%-80%；印度Delta病毒R值等於5-8，真實演算出來的群體免疫等於80%-87.5%。

黃軒說，從科學角度思考，你的國家現在流行哪種病毒？又就是什麼R值，就是什麼的免疫群體%數據，而不是隨便說說，「我們要60%？我們要70%？我們要80%？」

黃軒表示，以色列已達成二劑人口達到61.63%，然而疫情又起，因為這次侵入該國的是Delta病毒，而已經不是原始的病毒株了；這世界各地強國都號稱，他們全國已經有6成左右以上的人口疫苗接種，這樣的混水摸魚向全民安心解封了，這真的是「瘋」了？

黃軒提到，對抗Delta病毒，科學研究告訴我們，疫苗接種必須2劑才能有效！如今全球的領導人、政治家似乎大家都以為Delta病毒不在了？看來用錯了群體免疫的分數，就是增加全球人類痛苦的指數，而你們會心疼嗎？