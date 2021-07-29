游錫堃當面感謝美日捐贈台灣疫苗　「就像及時雨化解了燃眉之急」

▲游錫堃以「立法院台日交流聯誼會」會長的名義，出席台美日國會議員戰略論壇。（圖／游錫堃辦公室提供）。



記者林銘翰／台北報導

台美日國會議員戰略論壇29日首度登場，立法院長游錫堃以「立法院台日交流聯誼會」會長的名義，當面感謝日本、美國相繼捐贈台灣疫苗，就像及時雨，化解了台灣的燃眉之急，這樣的義舉也讓大多數台灣人都異口同聲地認定，美國和日本是台灣的真正朋友。

台美日國會議員戰略論壇29日上午登場，游錫堃以「立法院台日交流聯誼會」會長的名義，率領民進黨立委羅致政、國民黨立委陳以信、台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華以線上方式參與，前日本首相安倍晉三更以「神秘嘉賓」的形式出席致詞。

游錫堃致詞時表示，他要藉此向日本表達恭喜，在全球疫情嚴峻之下，日本發揮了臨危不懼、一生懸命的精神，克服萬難，成功地舉辦了獨具特色、精彩絕倫的東京奧運，贏得全世界的讚嘆，正如日本首相菅義偉所說，是世界團結戰勝COVID-19的象徵。

游錫堃指出，他也要代表台灣人民，向日本、美國表達無限的感激，當台灣內有新冠肺炎疫情升溫，外有中共無所不用其極打壓的艱難時刻，感謝日本在菅義偉與前首相安倍晉三的支持下，第一時間捐贈334萬劑疫苗。

游錫堃說，美國同時也贈送250萬劑疫苗，就像及時雨，化解了台灣的燃眉之急。兩國這樣的義舉，讓大多數台灣人都異口同聲地認定，美國和日本，是台灣的真正朋友。

台美日國會議員戰略論壇29日上午登場，並且以線上會議方式舉行，此次論壇由日本友台跨黨派國會議員團體「日華議員懇談會」倡議舉行，並由日本政策研究大學院大學副院長道下德成（MICHISHITA Narushige）擔任主持人，與談人分別來自「日華議員懇談會」、美國「國會台灣連線」及立法院「台日交流聯誼會」成員。

立法院說明，此次論壇對於強化台美日三邊、提升台日雙邊關係都有深刻及重要歷史戰略意義，未來更期盼能與美日等理念相近的國家持續深化民主同盟友好關係。

▼立法院長游錫堃出席台美日國會議員戰略論壇。（圖／游錫堃辦公室提供）

