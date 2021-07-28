抗疫防災救災疫起來　台南市消防局首創防疫旅館線上兵推搶救演練

▲台南市消防局第四救災救護大隊，特別針對轄區防疫旅館，首創線上消防搶救兵棋推演，防疫也能提升防災應變能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

日前彰化市防疫旅館發生重大火警造成4死及消防人員殉職悲劇，凸顯防疫旅館救災不易及防火安全重要性，考量執行防疫旅館消防搶救實地演練，有感染風險疑慮，為兼顧防疫及提升防疫旅館救災應變，台南市消防局第四救災救護大隊，特別針對轄區防疫旅館，首創線上消防搶救兵棋推演。

第四救災救護大隊指出，以線上會議方式下達災情狀況，再以雲端檔案方式共享搶救圖資，參演人員在判斷後，皆可即時在線上圖資部署人、車搶救戰力，逼真模擬救災指揮。

消防局第四大隊大隊長陳博文表示，這次演練特別參考彰化火警發生之人員受困及火煙情勢，及消防局制定之「執行嚴重特殊傳染性肺炎疑似患者收容場所火災搶救任務指導原則」，模擬設定火災狀況，並考量疫情嚴峻，改於網路雲端線上進行指揮官狀況判斷、火場決策分析及搶救佈署等沙盤推演，以提升各分隊團隊救災能力及團隊合作默契。

消防局長李明峯表示，防疫旅館因收容疑似新冠肺炎患者或居家檢疫者需考量感染風險，火災應變更為不易，所以業者在平時軟硬體整備就必須做好萬全應變，包括確保旅館逃生動線順暢、防火區劃完整及防火門須確實關閉，以降低火煙蔓延侵襲之危害；而在火災發生時以引導住客正確避難逃生為首要目標，提前建立疏散分流機制，規劃2處以上火災逃生動線及戶外集合地點，並於救災人員到達時應主動交接應變情形及居住清冊，救災人員也應以人命搜救為第一要務，部署相關防疫救災行動，共同維護防疫旅館居住安全。

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