▲陳椒華憂警戒降級提高監所染疫風險，要求高風險收容人施打疫苗 。（圖／記者徐文彬攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委陳椒華28日指出，全國降級為二級警戒之後，司法漸漸恢復案件進行，被告入監執行、受刑人提解開庭的情形將會增加，恐再度提高監獄群聚感染疫情風險，建議矯正署核實掌握矯正同仁的疫苗施打情形，不應剝奪監所內老人、孕婦和洗腎患者等高風險族群的疫苗施打權利。

陳椒華28日召開「獄政疫苗接種應確實，監所力守抗疫不破功」線上記者會指出，法務部矯正署轄下共51個監所，截至今年5月底，收容人高達5萬5000多人，平均每人收容在不到0.7坪的空間，是高密度的群聚場所。

陳椒華說明，從國外的經驗來看，即使加強防疫措施後，監獄仍是非常發生群聚感染的地方，是疫情的最大爆發點，即使台灣目前暫時疫情趨緩，防疫管制降級，但仍不能掉以輕心。

陳椒華說，從司法院提供的資料來看，5月18日全國實體訊問的案件數還有1054件，三級警戒實施一周後，每日實體訊問的件數就銳減至71件，足見三級警戒下暫緩開庭對案件進行的影響。

陳椒華認為，當司法程序將逐漸恢復運作，法院及檢察機關勢必會加快審理原本已經積累的案件，被告入監執行、受刑人提解開庭的情形將會增加，恐再度提高監獄群聚感染的風險。

陳椒華建議，矯正署應精準掌握獄政同仁的疫苗施打率，避免恐慌下效益不大的防疫作為，面對獄政人員健康安全及監所群聚感染爆發的風險，應確切掌握造冊、已施打數據等關鍵資訊的矯正署絕不能置身事外。

陳椒華強調，病毒並不會區分收容人還是矯正人員，雖然收容人平時都在監所內，但是也會外出開庭，或到醫院做產檢、洗腎、看醫生，與外界社會接觸，因此仍然有染疫風險。

陳椒華呼籲，矯正署對於老人、孕婦和洗腎患者等高風險染疫族群，應遵從中央流行疫情指揮中心的指示，一視同仁接種疫苗，保障弱勢者的生命安全。