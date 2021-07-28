黃偉哲以台南芒果傳達台日友好　日本防衛大臣捎來感謝函

▲台南市長黃偉哲收到來自日本防衛大臣岸信夫眾議員的致謝函，內容還特別以手寫加註了：「勞您費心，非常感謝」的話語。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台日關係空前友好緊密，台南市長黃偉哲特地在愛文芒果盛產時期，致贈台南芒果禮盒給許多日本政壇友台人士及友誼市長，表達台南市民對日本近期多次捐贈疫苗給台灣的深刻感謝，黃偉哲日前收到來自日本防衛大臣岸信夫眾議員的致謝函，內容還特別以手寫加註了：「勞您費心，非常感謝」的話語。

台南市長黃偉哲表示，岸信夫大臣對台灣的支持向來有目共睹，他感謝岸大臣至今多次為台灣發聲，對於這樣一位一路相挺的好朋友，台南理當要回報以最優質的芒果，藉以傳達台南人的由衷謝意，芒果的甜蜜滋味，也象徵台日以互助跨越難關所累積起的醇厚情誼。他也很高興岸信夫大臣喜歡這份禮物，期盼岸信夫大臣有機會能再訪台南。

岸信夫大臣是日本前首相安倍晉三胞弟，曾擔任多屆參、眾議員、外務副大臣等要職，並於去年9月接任日本防衛大臣，他在去年1月時率領故鄉山口縣多位議員來訪台南，參訪了台南市立美術館、林百貨及成功大學榕園等與日本有淵源的景點，當時黃偉哲市長與岸大臣相談甚歡，並結下雙方深厚友誼。

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