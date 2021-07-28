台南31天+0疫苗劑次涵蓋率27.6％　黃偉哲：防疫降級稽查全面啟動

▲台南市長黃偉哲指出，台南連31天+0，全市共接種515858劑次，疫苗劑次涵蓋率27.6％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心28日公告，全國新增18例本土個案，台南31天+0，COVID-19疫苗接種，全市共接種515858劑次，疫苗劑次涵蓋率27.6％，7月16日至27日共154174人接種AZ疫苗。

台南市長黃偉哲指出，台南今天是第31天+0 ，感謝市民朋友的配合及所有醫護人員的辛苦，從7月27日降二級開始，市府推出安心餐飲的標章，27日一推出，就一邊開始實施稽查，如果不合乎相關的標準，也會做一些紀錄，移送衛生局來做開罰。

台南市衛生局蘇筱婷股長指出，統計至7月27日台南市65歲以上長者接種率68％；50至64歲接種率35.3％；50歲以上接種率49.1％；18至49歲接種率17.3％；18歲以上接種率32.2％。

COVID-19公費疫苗預約平台27日下午2時重啟意願登記及修改意願接種疫苗種類，登記對象為18歲（含）以上之民眾，截止時間至8月2日中午12時；另此次新增接種高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇；平台目前可供登記疫苗種類有AZ、莫德納及高端共三種，屆時將按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願開放預約接種，如果沒收到簡訊也可上平台查詢；如為符合預約對象即可預約接種時間地點，再按時前往接種。意願登記或修改請上平台網址 https://1922.gov.tw/vas/ 。

台南市長黃偉哲表示，二級警戒從昨天到今天一天，台南做了一些稽查，要向市民報告稽查結果。經發局副局長蕭富仁說明，這次的稽查對象，包含餐飲業的防疫稽查及休閒娛樂業防疫稽查，5月24日中央指揮中心宣布三級警戒，南市政府團隊也組成餐飲的聯合稽查，目前總共已經達到4549家。

針對7月27日起，降為二級警戒後的餐飲業有條件的內用，這個部分在這兩天也累計稽查的310家，其中是有34家符合規定，265家還未開放內用，那11家有一些違規，也當場勸導符合規定，那針對餐飲防疫安心內用標章，目前已經累計的申請35家。

蕭副局長也再次呼籲，那在餐飲的內用的人有限制是不得超過二分之一，也必須做出入口的管制，實聯制、量體溫、噴酒精，桌距人員個距離必須要保持一點五米以上。另外，在座位的部分，務必要有梅花座，而且還有隔板。

另外，針對休閒娛樂業，同樣在5月15日起，南市府團隊也針對休閒娛樂業暫停營業做稽查，稽查家數累計超過704家，針對昨天有條件的開放包含按摩美容美體還有民俗調理業、在昨天也進行聯合稽查，稽查家數有七家。這部分有業者違規的部分包含民俗調理業，必須要有政府核發的許可執照，違規的已經一一依相關的規範做處分。要特別呼籲各業者在目前有條件通過的開放之下，必須要落實防疫指引措施，南市府會持續來做輔導稽查，違反者，按照傳染病疾病法相關的規定來做處分。

觀光旅遊局副局長林國華表示，為了提供民眾跟遊客安全的旅遊服務及場域，觀旅管局分別就風景區、旅服中心、觀光公車、旅宿業以及觀光遊樂業等場域及不同業別擬定及執行相關防疫工作，在各場域業別足均必須落實環境、清消人員造冊，並確保員工健康管理之外，同時必須制定防疫工作計畫落實督導稽查。

為了強化旅宿安全，台南市率全國之先推出安心標章，讓旅客及台南市市民能安心旅遊，截至目前，風景區督導防疫稽查以共有286人次、三處的旅服中心防疫檢核，共有143次均合格，觀光公車防疫稽查暨16車次也合格，同時，為了加強合法旅宿防疫宣導，共宣導446家次，非法日租套房，共計加強稽查398家次，排除109家次，並要求立即改善，也改善完畢。觀光遊樂業也稽查5場次均合格。另外，台南市已於7月26日頒發8面的防疫安心標章、安心內用標章，目前已稽查1家次均合格。

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