他賽前猛酸「贏球用屁眼打高端」　林昀儒神速闖4強！粉絲嗨炸：球王誕生

▲19歲林昀儒強勢進四強，明將挑戰中國球王。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣19歲「桌球小將」林昀儒今（28日）對決斯洛維尼亞的喬吉奇（Darko Jorgic），最終以4比0成績闖進四強，追平台灣桌球男單在奧運的最好成績。不過，就有網友在開賽前看衰林昀儒不會取勝，猛酸直言「直落四的話，我屁眼打十劑高端」；結果最終比賽成績完美打臉酸民。

本站曾報導，「林昀儒咻咻咻4比0打進4強！19歲戰績猛炸...曾被封中國殺手」內文指出，19歲的林昀儒在先是搭檔學姊鄭怡靜，在桌球混雙賽中奪得銅牌，終結中華隊21年的桌球獎牌荒；剛剛，他在男單8強賽中，對決斯洛維尼亞的喬吉奇（Darko Jorgic），完全發揮實力，最終以4比0取勝，打進4強，追平台灣桌球男單在奧運的最好成績。值得一提的是，林昀儒2019年曾6度擊敗中國選手，是擊敗中國次數最多的球員，一度被稱為「中國殺手」。

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▲賽前有酸民發文看衰林昀儒難取勝。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

不過，賽前就有看衰的鄉民在批踢踢八卦板留言嘲諷林昀儒，「直落四的話，我屁眼打十劑高端」，看衰林昀儒無法贏得比賽，不料，最終比賽結果以4比0（11比4、11比7、11比4、11比6）取勝，更一舉追平台灣桌球男單在奧運的最好成績，完美打臉酸民。

對於林昀儒的完美表現，就有不少網友紛紛讚嘆，「簡直不可思議」、「看起來有夠輕鬆像在打資格賽欸！」、「好舒服啊啊啊」、「對手整個炸掉！」、「台灣這屆奧運青年出頭天了」、「超猛整個壓著打」、「新球王誕生」；不過，對於明（29日）將對上強敵中國球王樊振東，網友也直冒汗表示「先不要太舒服，下一場對中國就是最大考驗了！」

▼林昀儒輕鬆直落四。（圖／路透）