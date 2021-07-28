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新北第4輪疫苗符合資格者27.5萬人　劉和然：7.1萬人打不到

▲▼劉和然出席防疫記者會。（圖／翻攝直播）

▲劉和然出席防疫記者會。（圖／翻攝直播）

記者黃巈禾／新北報導

中央公費疫苗預約平台開放第4輪接種AZ疫苗，7月30日至8月6日是施打時間，但各地方反應配發量不夠，停止預約施打。對此，新北市副市長劉和然今（28）日表示，新北符合第4輪施打資格者有27.5萬人，但中央討論開出配發量只有20.4萬，目前都已預約完畢。

新北市長侯友宜今（28）日在市政會議上宣布，新北市近403萬人口，疫苗配發數量和接種人數一定是全國最高，這是人口多的普遍現象，新北市依照不同年齡層採取適合的接種策略，針對長輩是求好、求穩、不求快，現在替50到60歲市民接種疫苗，平均每天施打約5萬劑，全市到27日止，累計已接種120萬多劑，以新北市的行政效率，7月底所有疫苗將接種完畢，因此，8月1日到4日沒有疫苗可供接種。

劉和然在防疫記者會表示，今天是第4輪接種預約第2日，第4輪全國有144萬符合資格登記，新北市民約有27.5萬，若加上颱風延後施打、第3輪有預約資格沒預約的市民，數量會超過，「中央在預估很細心，細心到我們擔心」，這20.4萬到昨天晚上，一統計後發現都已預約完畢，只剩下1、2千劑，而且是地點上的可能性差異，如果今天再追蹤的話，可能都預約完了，剩餘7.1萬人是沒有預約或預約不到，都已請中央處理，將沒預約到的人只有有預約需求，都應安排在下波接種優先。

劉和然指出，疫苗安排要精打細算，這次2次配發，7月28日會發配4萬劑新的疫苗進來，8月4日會再配發5萬4千劑，加起來只有9萬4千劑，為什麼最後開了20.4萬劑，這是精算第三輪疫苗打完，還有當時中央有預撥的疫苗準備給新北第四輪的施打，最後加總起來是20.4萬劑。

劉和然表示，如果從7月30日至8月6日每日施打量是5.8萬劑，打下來的量會非常高，所以才趕快跟市民報告，8月1日到8月4日沒安排施打疫苗，並不是市府不打，是因為疫苗在7月31日幾乎都用完了，剩下的部分準備跟即將進來的疫苗合併以後，會放到8月5日和8月6日來施打。

劉和然強調，新北市開出來的預約數不會有停止預約的問題，只是會造成額滿的問題，接下來就看額滿的問題怎麼解決，額滿的問題已經跟中央反映，早上市長也拜託中央一定要算得精準，不要發生已經通知可以預約打疫苗，卻預約不到，這樣真的是情何以堪，如果真的到最後，疫苗真的是不夠，所以針對這次1983年12月31日以前出生者符合可以預約的所有國人，要保障下次優先施打預約。

另外，劉和然提到，在這段時間內，可不可以趕快調配部分安排在其他類型或是第2劑的，中央有沒有能力去調配，讓各縣市多一點疫苗的量，如果這樣的量真的有下來的話，會在預約網站開放，相信各縣市也都在等待。

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