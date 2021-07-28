17萬人意願登記！中央僅配發「近6萬劑疫苗」　北市急調撥嘆：震撼教育

▲蔡炳坤視察國中教職人員疫苗接種狀態。（圖／北市府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心26日表示，開放第4輪「新冠疫苗施打意願登記與預約系統」，自27日至29日發送簡訊，預計30日開打至8月6日。北市接獲17萬意願登記，27日卻得知中央此次配發的疫苗量僅6萬劑，但光是27日預約第一天就湧入逾13萬人預約，配發量差太大造成疫苗不足，因此向中央討論後才達成共識，預約8月4日前接種疫苗的8萬人，疫苗由中央配發近6萬劑，以及北市調撥既有疫苗補足剩餘2萬多劑。

台北市副市長蔡炳坤28日赴花博爭艷館視察國中教職人員疫苗接種狀態。關於第4輪疫苗預約部分，蔡炳坤提到，27日碰上一次震撼教育，所有的縣市都為了疫苗不足而做調整，以北市為例，中央27日開放第4輪疫苗預約至29日，並準備在30日開始施打至8月6日，這都是大家規劃好的，而北市為配合中央、給市民接種疫苗機會，所以提供23萬量能出去，事後中央收到的施打意願為17萬人，所以北市原本都覺得足夠。

蔡炳坤說，但27日接到中央給各地方縣市政府的通知，可提供給第4輪預約的疫苗量非常有限，包括北市僅只有6萬劑，「哇！怎麼辦？這會鬧出很大的問題！疫苗不夠，可是卻有17萬人預約到北市接種疫苗。」所以27日晚上才緊急開會討論，包括向行政院秘書長李孟諺、中央指揮中心發言人莊人祥、唐鳳政委辦公室等，都做了緊密討論。

蔡炳坤表示，面對問題是解決問題第一步，現在最大的問題是疫苗量不夠，雖然確定有疫苗要來，但是要到8月4日才可使用，這樣8月4日之前要如何解決？為此，北市做決定，預約7月30日至8月3日的8萬人仍能照常接種到疫苗，但這5天不會再增加名額，就看中央8月4日會配多少疫苗給北市，並依此開放預約8月4日、8月5日、8月6日的名額，一直預約到意願登記的17萬滿為止，把事情圓滿解決。

關於北市8月4日以前的8萬劑疫苗從何而來？北市副發言人林珍羽補充，近6萬劑疫苗為中央第4期配發量，剩餘約2萬多劑，則由北市先調撥既有疫苗替市民施打。