AZ乾杯+選手圖卡誤植！吳思瑤連2月遭網罵爆　維基百科超酸介紹曝

▲吳思瑤。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳雕文／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳27日奪下東奧金牌全民狂賀，但民進黨立委吳思瑤團隊製圖時卻將「郭婞淳」誤植為其他選手遭網友怒批。但吳的「臉書爭議」不只一件，上月5日新冠疫情造成單日死亡人數創37人新高，吳卻在臉書曬日系品牌酒類並說「為台日友好，乾杯！」慘遭各界撻伐；維基百科對吳的介紹也變超酸。

●乾杯事件

上月5日，吳思瑤想感謝日本捐贈台灣AZ疫苗，於臉書專頁PO文稱，「為台日友好，乾杯！」、「冰箱飲品一半是MadeInJapan」、「生活在天母就像小日本」，並附上多瓶台、日酒類於冰箱的照片，但當天中央公布我國新冠疫情死亡人數創37人新高，累計死亡人數224人。除此之外，吳的選區北投，剛發生一家4口中3口因為新冠疫情死亡的悲劇。

▲吳思瑤曬乾杯照，被網友罵翻後刪文。（圖／翻攝自Facebook／吳思瑤）

吳思瑤曬出乾杯照後短短幾小時，立刻遭大批網友留言灌爆，「苦民所苦，現在不是慶祝好時機」、「一般人就算了，妳的選區還在水深火熱耶」、「今日新增37死，同時間妳在邀大家乾杯」、「千杯、千杯，再千杯嗎」、「看到這麼多人罵妳我就安心了」、「妳的選區昨天一家四口死了三個在家裡，妳跟我說乾杯？」

吳思瑤刪文並道歉，稱臉書上許多朋友紛紛PO出以日本旅遊、日本收藏的主題，感謝日本對台灣的捐贈，自己也出於這樣的心情，而找出舊照PO出，造成大家誤會與批評，特此說明並致歉，艱難時刻，一起挺過。

●選手誤植

「郭婞淳」跟「陳玟卉」傻傻分不清，吳思瑤28日上午出面受訪，不斷為求快而錯置圖卡向選手道歉，她非常自責，也不忍心責怪小編，對於外界這些批評都會承受，也會繼續努力彌補這次出錯的爭議，「下次再錯就切腹」。

▲吳思瑤臉書寫錯郭婞淳名字跟賽事名稱。（合併圖／翻攝自PTT、記者李毓康攝）

吳思瑤還說，後來她準備發文祝賀陳玟卉奪得銅牌前，檢查了兩百萬次，絕對不會再把女神搞錯了，「為什麼會發圖卡、這麼在乎，就是因為我們很關心這個事情，希望為台灣代表隊每個選手加油的心意還是不變」。

●看畫面判斷想法

本月25日，疫情指揮中心指揮官陳時中受訪表示，「在疫情的低迷氣氛下，注入了怎麼講呢，於有榮焉的感覺…」吳思瑤在臉書發文說，「阿中部長也瘋奧運，但他講的絕對不只是奧運。是我比較敏感嗎？阿中部長在疫情記者會上提到他為奧運選手加油，我聽出他的語調其實是哽咽的。部長說，在疫情期間還能有奧運，實在不容易。看到台灣選手的努力，今天12例，0死亡，是全國人民辛苦後獲得的防疫成績。『逆轉勝』，阿中說的不只是奧運，也是台灣的防疫」。

網友於維基百科針對吳思瑤，除了更新「乾杯」、「選手誤植」等爭議事件資訊，在人物介紹時也重新編輯，第一段即提到，「曾連任三屆臺北市議員，出任教委會、財委會、工務委員會召集人。同時也是衛福部長陳時中肚子裡的蛔蟲，能從新聞畫面看出他的哽咽語調和內心話」，讓人看了感覺相當酸。

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▼維基百科對吳思瑤的介紹文字頗酸。（圖／翻攝自維基百科網頁）





