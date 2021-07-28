2000萬變8000萬！律師曝郭婞淳獎金「一招翻4倍」：退休後也免擔心

▲郭婞淳奪得金牌可領到2280萬獎金。（圖／東森提供）



記者黃可昀／綜合報導

郭婞淳這次東奧拿下舉重金牌，將會領到國光獎金2000萬以及富邦集團獎金10萬美元（約新台幣280萬）。律師林智群建議，與其一次2280萬入袋，不如「按月領12萬5000元」，因為按月領是終身一直領下去，到40歲剛好滿2000萬，「接下來到80歲（女性平均壽命）都是多的」，假設郭婞淳活到80歲，總共可以領到8000萬，是現在獎金的4倍。

林智群PO文表示，「我建議按月領125000元比較穩定」，郭婞淳現年27歲，40歲那年剛好領滿2000萬，如果選擇按月領的方式，40歲以後還可以每個月繼續拿到12.5萬元。以女性平均年齡80歲來計算，假使郭婞淳從現在開始月領12.5萬，到80歲那年就領滿8000萬，「至少可以多領6000萬元，一個move，2000萬變8000萬，何樂不為？」

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▲郭婞淳獎金一次領or按月領。（圖／翻攝自林智群律師臉書）



除了領到的總額翻4倍以外，林智群也點出一次領2000萬的缺點，短時間大量現金入袋，身邊有心人士就會開始來借錢，「親戚朋友不管熟不熟，這裡困難哪裡困難的都跑來了」，這時要拒絕也傷感情，每個人借一點又馬上就花光。

林智群認為，對於運動選手來說，提早鋪好後路非常重要，必須要有穩定收入做後盾，平時才能放心訓練、提升技能，不用去擔心收入與開銷問題，選擇按月領的方式不只拿到更多，「退休後做自己想做的事情也比較容易」。

網友留言，「用2000萬投資，月領12.5萬，約等於年報酬率7.5%, 還要加上未來通膨的可能，所以把時間跟報酬率算進去，不能算是多領，而是國家給運動員的保障」、「所以不是運動員待遇不好，是拿不到牌的運動員待遇不好」、「按月領有通膨」、「沒事，她3年後會再拿一個金牌。」