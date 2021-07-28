竹聯信堂狼牙棒擄人逼債　街頭上演警匪片！

▲桃園市中壢警分局27日緝捕黃姓男子為首的暴力討債集團，員警當街攔下集團犯案車輛，持槍拘捕涉案人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

竹聯幫信堂成員組織暴力討債集團，放款後若被害人無力償債便將借款人約出痛打圍毆，再打電話給家人威脅還債，甚至還以刀械、狼牙棒等武器要脅，中壢警方據報後展開追捕，27日下午拘捕以黃姓男子為首的暴力討債集團共9人到案，目前已知至少有3人受害，警方偵訊後依擄人勒贖、恐嚇取財、妨害自由與傷害等罪嫌將黃男等9人移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局指出，竹聯幫信堂成員平日在中壢區以某檳榔攤為據點，由31歲的黃姓男子為首對外放款，其中有被害人急需資金借貸50萬元，因無法在規定時間內繳交利息與本金等，黃唆使小弟等成員將被害人約出，威嚇若無力還債便以狼牙棒、刀械要脅，或將被害人擄走圍毆痛打，命被害人向家人要錢還債。

▲桃園市中壢警分局27日緝捕黃姓男子為首的暴力討債集團，起初狼牙棒、手機與借貸帳冊等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方根據線索，組成專案小組追查近5個月後，27日在轄區鎖定黃男等成員，員警持槍攔住黃男座車後拘捕到案，再循線拘捕其他8人到案，成員包括24歲鄭姓男子、19歲白姓男子、26歲蔡姓男子、25歲林姓男子、30歲陳姓男子、21歲許姓男子、44歲何姓男子與31歲林姓女子等人到案。

▲桃園市中壢警分局27日緝捕黃姓男子為首的暴力討債集團，偵訊後依擄人勒贖、妨害自由等罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局循線查獲該暴力討債集團成員到案外，並起出涉案用手機、狼牙棒、本票等證物，黃男等9名成員偵訊時對於相關案情均避重就輕，警方偵訊後依擄人勒贖、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪移送桃檢偵辦，並追查幕後是否還有其他涉案人員。



中壢警分局分局長陳錦坤表示，目前為全國警察同步執行掃黑專案，中壢警分局偵查隊、刑大偵一隊與大園分局針對本案共組專案小組，對轄區黑道幫派展開掃蕩治平行動，中壢警方蒐集相關事證報請桃檢檢察官指揮偵辦，未來將持續針對轄內幫派份子、相關處所加強查緝臨檢，以維持轄區治安，任何挑戰公權力之行為將依法送辦。

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