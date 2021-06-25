天道盟跨國勒贖20億越幣！5越南移工當內鬼　膠帶封口押走同鄉

▲警方前往桃園、苗栗、雲林等地逮捕嫌犯。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍移工郯姓等5名男子夥同天道盟太陽會成員林姓男子，以39歲同鄉黃姓移工欠債為由，18日於桃園區租屋處，使用膠帶封住嘴巴及手，強押離開，並通知在越南妻子滙出20億越幣(約台幤280萬元)贖金，至歹徒指定之越南帳戶，經被害人趁逃隙逃出後報案，台、越警方跨境合作迅速在5日內循線在桃園、新竹、苗栗及雲林等地逮獲6名嫌犯。

▲警方迅速在5日內逮捕6名嫌犯。（圖／桃園警分局提供）

桃園地檢署指揮警方專案小組偵辦這起擄人勒贖案，調查發現我國天道盟太陽會成員利用越南因應新冠肺炎疫情，對境外班機採取嚴格邊境控管，導致大量非法移工滯台狀況，與越南滯留在台移工組成犯罪組織，以高利借貸為由，逼迫越籍被害人簽下欠條，再以暴力擄人方式，要求被害人在越家屬匯款至越南共犯帳戶，形成嚴密跨境分工，並以境外取款方式規避我國警方查緝。

▲警方押回擄人勒贖嫌犯。（圖／桃園警分局提供）

所幸我國與越南警方有長期合作基礎，在接獲黃姓移工報案後，桃園警分局遂透過刑事警察局國際刑警科與越南公安部高科技犯罪局合作，發現歹徒使用被害人臉書帳號向妻子（在越南）要求贖金，黃妻即於越南匯款至歹徒指定之越南帳戶前後匯出越南幣20億（約台幣280萬），但匯款後歹徒仍未放人。

▲陳國進局長頒發獎勵金慰勞破案人員。（圖／桃園警分局提供）

遭綁至苗栗縣的黃姓移工19日趁隙逃出，並向警方報方報案，警方專案小組立即循線5日內分別在桃園市中壢、蘆竹、新屋；苗栗縣三灣鄉、新竹縣湖口鄉及雲林縣莿桐鄉等地，將林男及郯男等5名越籍嫌成員共6人，全數逮捕到案。

桃園市警察局局長陳國進偕同義勇刑警大隊長吳裕松、桃園警友辦事處主任簡寶鋐等一行人，昨日特地到桃園分局頒發獎勵金慰勞辛苦的專案人員，期勉大家持續戮力於轄區治安維護，給民眾一個安居樂業的生活環境。

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