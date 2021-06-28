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社會 社會焦點 保障人權

「27年前害我被捕」男賭局遇仇家　強擄痛毆囚三合院討200萬

▲▼打架,衝突,偷情。（圖／免費圖庫 pakutaso）

▲桃園一名黃姓男子突然想到吳男27年前害他被捕入獄，夥同6人痛毆吳男還索討200萬。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫 pakutaso）

記者林冠吟／桃園報導

桃園一名魏姓男子2019年間邀請黃男與吳男一起到家裡玩骰子，黃、吳原為舊識，未料黃男竟以吳男27年前害他持毒入獄為由索討200萬元，夥同6人痛毆吳，先搜刮他身上的4萬元現金後，再將人移到三合院囚禁，直到得手38萬元後才同意放人。桃園地方法院審理後，認為黃男惡性重大，依擄人勒贖罪判他有期徒刑4年。

判決書指出，黃男與吳男原為舊識，不知情的魏姓友人相約2人一起玩骰子，黃男未料會見到吳男，但看到吳男的瞬間，讓黃男瞬間想起自己27年前曾因吳男向他借機車，導致他在旅館被警方查獲持有毒品與吸食器而入獄一事。

黃男一時怒從中來，夥同6人在魏男租屋處的廁所以外型類似槍枝物品，痛毆吳男，認為吳害他入獄，應賠他200萬元，幾人強行抓住他四肢，搜刮吳男身上的4萬元現金，再將吳男轉至觀音崙坪國小附近的三合院囚禁，最後還是由魏男出面交付38萬元現金，才讓黃男放人。吳男被放後，也馬上報警。

庭審時，黃男坦承有夥同6人痛毆吳男，並搜刮吳男身上的4萬元現金，再將吳男帶往三合院，待魏男交付38萬元現金後才放人一事，卻矢口否認有擄人勒贖之情形。他強調，1992年間吳男向他借機車外出，害他在旅館遭警方查獲持有毒品和吸食器，被迫擔下罪責，吳男承諾要給他200萬元賠償，但後來卻避不見面，他才向吳男追討債務，吳男也自願返還債務，其交付的現金為欠款，並非贖金，絕無不法和擄人意圖。

不過桃園地院審理後認為，黃男27年間皆未積極催討債務，有違常情，且吳男也否認答應要賠償，再加上黃男應持有毒品被捕入獄，無論是否為自願擔罪，均不存在合法的損害賠償請求或債權債務關係，黃男以此辯解，無法律依據。

法官在審酌證人證詞後也指出，吳男遭人毆打，且以限制四肢行動的方式，強行被帶到三合院，已有控制吳男的行動自由之擄人事實，若無控制吳男的行動自由，又何須夥同6人以強勢人力將吳男帶到他處，而非留在原地繼續談判？認為黃男的證詞不足採信，其惡性重大、手段兇殘，依擄人勒贖罪，判處有期徒刑4年，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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