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社會 社會焦點 保障人權

北聯幫「可愛」疑遭吞3萬籌碼　凶狠槍塞嘴逼還錢..6煞遭起訴！

記者黃宥寧／台北報導

橫行北投地區的北聯幫成員王冠喆綽號「可愛」，時常在外持刀槍暴力討債。去年4月他與高男及4名小弟共6人，疑張男暗槓值3萬台幣賭場籌碼，以「有賭局」為由，叫高姓小弟將2人載往陽明山花鐘公園。到了現場，王冠喆竟將手槍塞進張男嘴裡，逼他與陳男給付20萬元。士林地檢依擄人勒贖等罪將他與高男起訴、4名小弟依恐嚇取財等罪起訴。

根據起訴內容指出，21歲王冠喆懷疑經營賭場工作人員張男竊取賭場價值新台幣3萬元籌碼，並認為介紹他進來的陳男應該要連同負責，於是他與22歲高赫辰共同策劃擄人勒贖計畫。

去年4月13日晚間11時許，王冠喆以電話聯絡陳男，向陳表示「陽明山又開設賭局」，請他叫張男前來賭場工作。當晚高赫辰便開車載陳男及張男。2人不疑有他上車後，以為要前往賭場，豈料竟被載到北投區花鐘公園內，一下車4名小弟便手持球棒上前一陣毆打。

▼綽號「可愛」的王冠喆，暴力行為一點都不可愛，時常幫助債主以粗殘方式要賭債及其他債務糾紛。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局配合台北市警刑大特勤中隊逮捕王姓主嫌（圖／記者張君豪翻攝）

被毆打完的2人沒想到又被小弟們帶往北投區大業路上空地，王冠喆也隨即到達現場，當場將槍塞入張男嘴裡逼他承認竊取3萬籌碼，並要求他及陳男共同付30萬才能離開。2人最後求饒以20萬達成協議，便開始向友人借錢，並按照王冠喆指示匯款到指定帳戶，最後得手20萬7000元。

士林地檢署認為王冠喆、高赫辰以前往賭場為由略誘張男及陳男前往花鐘公園進行毆打勒贖，並依強盜罪將2人起訴；4名小弟依恐嚇取財、妨害自由起訴，犯罪所得王冠喆則表示已經和其餘5人朋分，詳細金額分配難以認定，依刑法宣告沒收，如無法執行將追回其額。

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