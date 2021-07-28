最會賺錢車件龍頭　東北台商傳奇「50萬變50億」

▲台資企業英利在東北發展成百億台幣產值企業 。（圖／長春英利汽車工業提供）

記者任以芳／長春報導

今年是大陸改革開放40年，早期台商多半集中珠三角或江浙沿海，東三省較少台商落戶，但發展至今已有88家台資企業到吉林扎根。其中，英利汽車工業很早來長春發展，已成長為產值50億人民幣的企業。英利副董事長林上煒接受《ETtoday新聞雲》記者表示，相較當地政府對台優惠政策有很大不同，以前著重優惠稅收，現在提供更多的是技術、產業扶植，與時俱進幫助台企轉型壯大。

▲英利董事長林啟彬。（圖／長春英利汽車工業提供）

從2000年第一家台資企業盈佳科技公司扎根吉林，統一、康師傅、旺旺、紫玉、英利、宏匯等知名台企相繼落戶吉林。其中，台資企業英利汽車工業在東三省發展長達30年之久，當年董事長林啟彬還是台灣中小企業負責人，毅然決然帶50萬美金西進，如今發展成50億市值（單位：人民幣）企業，成為東北台商傳奇。

90年代初期，林啟彬帶一只皮箱先勇闖哈爾濱，先做安全帶起家，後做汽車零部件。如今打入一汽大眾、北京奔馳，成為汽車零組件最大廠。林上煒接受《ETtoday新聞雲》記者訪問說，「早年東北環境條件不是很好，我的父親剛來東北發展非常辛苦，寒冬零下30多度，手常常被凍傷，時間久了也習慣了。」

▲英利副董事長林上煒。（圖／記者任以芳攝）

當年大部分台商都在昆山、廣州，剛起步的英利即使有好技術也需要被看見，於是決定到東北發展。1991年，英利前10年在哈爾濱，與全球知名安全帶組件商瑞典美安合資設廠。

後20年，英利到長春發展，主要看中吉林是大陸汽車工業的搖籃；其次，大陸對台灣產品不管是質量、交付信用與速度都很認可。英利的金屬沖壓能量優勢，與正在擴張的一汽大眾「一拍即合」，轉做生產沖壓件及車體結構件，成為一汽長期的戰略夥伴。

林上煒說，一汽大眾業績年年增長之下，「我們整個汽車產業鏈規模也是成倍數增長，這20年間盈利成長高達50倍。」現在只要涉及新能源、高科技有關研發，當地也有政策扶持，積極協助。今年4月，吉林省政府也協調推動長春英利汽車工業在上交所上市。

▲英利為客戶研發多款車型零部件，如車身結構和安全件 。（圖／長春英利汽車工業提供）

英利另一個新機遇？2008到2009年是一個很重要增長點。當時全球受金融海嘯衝擊，大陸汽車市場卻逆勢增長，甚至是高倍數增長，當時很多汽車相關產業不敢擴張投資，英利卻是反向操作。

林上煒說，「我們董事長林啟彬認為大陸汽車產業內需強勁。2008年我們在長春投入第2個生產基地，09年投入蘇州工廠，10年的時候是成都工廠。」當其他競爭對手無法提供充足產能，英利三年內快速形成產業鏈，在全大陸超過九個製造工廠，著重提升科技研發，拿到不少技術專利，為供應商提供穩健的產品，成為最大優勢。

談到大陸對台商在陸投資政策的變化，林上煒強調，早期大陸對台政策多半單純的「稅收輔助」，現在更傾向給予輔導或媒介當地主要產業鏈。當地政府會考慮是否你的企業跟隨著目前產業結合以及發展持續性，依照情況去做結合，創造共贏環境，比如新能源車將是大陸發展重點，後續市場潛力不可限量，成為全球輕量化解決方案的領導者。