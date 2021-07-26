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吉林「黑土地」同等珍貴大貓熊 　台商看中農創文旅

▲▼第一屆台商台吉吉林行開幕大會 。（圖／記者任以芳攝）

▲第一屆台商台吉吉林行開幕大會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／長春報導

第一屆台商台吉吉林行開幕大會今（26日）在長春舉行，吸引大陸各地近200位台商參與考察。號稱擁有珍貴「黑土地」的吉林，農業發展擁有成熟發展優勢。成都台灣同胞投資企業協會副會長賴俊豪表示，這次來看吉林現代農業和物流產業，發現吉林長春做許多文創產業，透過這次考察希望把台灣農創文旅引進來，做不同創意發展。

吉林省是世界三大「黃金玉米帶」之一，農業發展多元。號稱和大貓熊一樣珍貴「黑土地」占吉林耕地60%，糧食總產量連續8年超過700億斤。「吉林大米」暢銷世界，「長白山人參」、「吉林鮮食玉米」、「延邊黃牛」等品牌都很有市場影響力。

▲▼ 李政宏、賴俊豪、吉林省台辦副主任王繼 。（圖／記者任以芳攝）

▲台商賴俊豪看好吉林農業發展。（圖／記者任以芳攝）

深耕成都多年台商賴俊豪，本身經營多家酒店和餐飲服務，過去在台灣花蓮進口「無毒有機」大米到日本。如今，吉林向台商招手引資，賴俊豪當地農業產業鍊有高度興趣。

他表示，「初來長春印象不錯，天氣也很好。這次會去考察現代農業，尤其是長白山農業。不排除有機會到這邊做一些農創文旅的項目。」

▲▼吉林、大米、玉米、冬天、城市景、吉林衛星一號、紅旗汽車、一汽集團、稻田、濕地候鳥 。（圖／記者任以芳攝）

▲吉林「黑土地」肥沃珍貴。（圖／主辦單位提供）

另外，全國台企聯會長李政宏代表出席和吉林省國台辦簽訂戰略合作框架協議，未來著眼現代農業、觀光休閒、汽車裝備製造等領域，預期發展兩岸產業融合。

李政宏說，台青文創起步早，很有想法和創造力。再加上台灣精致農業、觀光休閒農業發展非常有獨特性。如果能結合跟大貓熊一樣珍貴的「黑土地」資源，會是很好契機。

談到台灣青年來大陸還有新機遇嗎？李政宏說，「首先要接地氣，抓對機遇，找準方向，好好運用政策。」摸清楚大陸各省政策，找到最適合自己特長，再思索下一步創業方向。

▼ 全國台企聯會長李政宏 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 李政宏、賴俊豪、吉林省台辦副主任王繼 。（圖／記者任以芳攝）
 

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