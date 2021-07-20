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「川渝高竹新區」向台商招手　打破「屬地原則」享兩地優惠政策

▲▼ 四川省委常委、副省長李雲澤、國台辦新聞局局長馬曉光、四川省台辦主任羅治平、 川渝高竹新區、川渝高竹新區籌委會黨群工作中心主任李佳 。（圖／記者任以芳攝）

▲「川渝高竹新區」打破屬地原則，落戶企業同享兩地優惠政策。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／四川報導

兩岸媒體採訪12於四川成都啟動，進行九天八夜行程。來自兩岸、香港記者以「成渝地區雙城經濟圈建設」採訪主題。其中，一個月前，四川和重慶一起聯手合作成立的「川渝高竹新區」開始運作。打破「屬地原則」在這落戶的企業可以選擇兩地最好政策，包括未來台資企業如果落戶此地，一樣享有同等優惠政策。

這次兩岸媒體走訪四川成都、德陽、資陽、廣安、重慶多個城市。包括三星堆博物館、成都貓熊基地、天府國際機場、川渝高竹新區以及重慶果園港、兩江新區協同創新區，以及在川渝生活發展的台資企業。

▲▼ 四川省委常委、副省長李雲澤、國台辦新聞局局長馬曉光、四川省台辦主任羅治平、 川渝高竹新區、川渝高竹新區籌委會黨群工作中心主任李佳 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 四川省委常委、副省長李雲澤、國台辦新聞局局長馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

四川省委常委、副省長李雲澤在行前致辭表示，四川歷史底蘊深厚、區域優勢突出、未來發展可期，非常歡迎兩岸記者能把所見所聞，傳達給更多的兩岸和台灣民眾，全新感受一個真實的、有發展、有期待的四川。

國台辦新聞局局長馬曉光指出，此次兩岸聯合采訪聚焦「成渝地區雙城經濟圈」建設，涵蓋川台、渝台融合發展最新成果。希望透過這次採訪活動，「增加兩岸同胞的溝通和瞭解」也是交流的最終意義。

▲▼ 四川省委常委、副省長李雲澤、國台辦新聞局局長馬曉光、四川省台辦主任羅治平、 川渝高竹新區、川渝高竹新區籌委會黨群工作中心主任李佳 。（圖／記者任以芳攝）

▲四川省台辦主任羅治平 。（圖／記者任以芳攝）

四川省台辦主任羅治平表示，四川與台灣的各項交流合作也越來越密切、越來越深入。即使受到疫情衝擊，當地政府及時幫助台企業解決用工融資、物流通關等問題，去年6月在川台企實現全面復工復產，加上「支持台企12條」措施，快速幫助台商、台青發展。

談到對台經貿，羅治平強調去年至今年上半年，全省新增台資企業203家，新增投資總額超4.53億美元，全省累計註冊臺資企業2503家，投資總額240.74億美元。

羅治平表示，川台貿易達505.3億元（單位：人民幣，同下），同比增長20.4%。今年1月到5月，川台貿易207.2億元人民幣，同比增長16.6%，僅次於美國、歐盟、東盟之後，台灣成為四川省第四大貿易夥伴。

▲▼ 四川省委常委、副省長李雲澤、國台辦新聞局局長馬曉光、四川省台辦主任羅治平、 川渝高竹新區、川渝高竹新區籌委會黨群工作中心主任李佳 。（圖／記者任以芳攝）

▲「川渝高竹新區」也向台商招手，同享優惠政策。（圖／川渝高竹新區提供）

其中，川渝高竹新區備受關注，地處川渝交界佔地 262平方公里。一個月前，四川省政府、重慶市政府共同批準設立的首個城市新區。川渝高竹新區籌委會黨群工作中心主任李佳介紹，「該新區是按照屬地原則來繳交稅收。」目前，高竹新區剛成立不久，未來工商註冊希望打破「屬地原則」。

李佳進一步指出，想來落戶註冊的企業，可以在「川渝高竹新區」實現兩地優惠政策的利益、優惠最大化。比如，四川稅收政策比較符合自身企業，就選擇四川政策；同時，重慶人才政策也符合企業需求，那就選擇重慶政策。」

未來十年目標打造「川渝高竹新區」常住人口達到28萬，地方生產總值上看400億。他也強調，非常歡迎台資企業加入，一樣享受同樣稅收、政策福利。

▼川渝高竹新區籌委會黨群工作中心主任李佳 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 四川省委常委、副省長李雲澤、國台辦新聞局局長馬曉光、四川省台辦主任羅治平、 川渝高竹新區、川渝高竹新區籌委會黨群工作中心主任李佳 。（圖／記者任以芳攝）

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