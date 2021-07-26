台商產業轉移內陸　吉林PK大西部「秀資源招商引資」

▲第一屆台商台吉吉林行開幕大會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／長春報導

第一屆台商台吉吉林行開幕大會今（26日）在長春舉行，這次活動來了72家台企，約有194多位不同產業的各地台商前來考察。吉林省政府也和多家台資、陸資企業簽訂戰略合作框架協議，合計有37億人民幣，換算約合台幣167億。期望未來透過吉林豐富資源礦產，吸引更多台商台企落戶發展。

據了解，吉林省生產總值增長2.4%，居全大陸第20位；外貿進出口總額、外資增長等指標位居東三省第一。除了本地企業貢獻良多，吉林省政府也向台商再次招手。本次活動有投資推介會，分組深度考察吉林產業。主要聚焦汽車裝備、現代農業、醫藥康養、長白山旅遊等多項產業項目。

▲吉林省副省長李偉 。（圖／記者任以芳攝）

吉林省副省長李偉介紹，「目前，吉林省台資企業已發展到88家，總投資額超過7.6億美元。」吉林政府高度重視台企發展，已經協調推動長春英利公司在上交所上市，助力松原善德農業有限公司設立海峽兩岸生態農業合作先行實驗區等多項協助。

係屬早期來大陸開發企業面臨產耊升級問題，沿海一帶發展飽和，土地、人工等成本居感不下。許多大陸本土、國外企業向南發展，也有不少台資企業往內陸遷移，引發搶人才大戰。成渝經濟圈有一帶一路優勢，吸引不少台商前往開發新區落戶；吉林省也藉由本次活動，向台商展現擁有資源優勢，希望尋找合作對象。

▲ 吉林省政府和多家台資、陸資企業簽訂戰略合作框架協議，合計有37億人民幣，換算約合台幣167億。（圖／記者任以芳攝）

今年是大陸「十四五」規劃開局之年，‌‌上半年複雜多變的‌‌內外環境，大陸經濟突破重圍。國台辦副主任裴金佳介紹，‌‌初步估算上半年生產總值達到了53億，‌‌同比增長了12.7%，‌‌其他主要經濟指標也保持大幅增長。

談到台海經貿，裴金佳強調，「大陸發展的好，台灣同胞才會好，‌‌台灣工商界才能夠獲利。即使疫情阻隔，‌‌兩岸經貿‌‌不受‌干擾‌，逆勢增長。‌‌」上半年兩岸進出口總值‌‌增長34.8%，‌‌大陸吸引台商投資項目‌‌同比增長43.7%，‌‌實際利用台資增長12.7%。台灣出口到大陸和香港‌‌這幾年來也保持高速增長。「大陸發展的好，台灣同胞才會好，‌‌台灣工商界才能夠獲利。」

▼國台辦副主任裴金佳。（圖／記者任以芳攝）