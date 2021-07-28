疫情降級！防駁二、蓮池潭湧人潮　「警示燈號」亮紅燈母湯去

▲疫情降級，高雄市景點陸續開放，圖為高雄市駁二特區。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

全台防疫警戒降級，為避免開放景點出現人流，高雄市觀光局與電信業者合作，統計人流數據，以簡單易懂的燈號呈現景區人流情形，提供民眾規劃出遊時參考。

觀光局表示，採用通訊及AI技術進行人流分析，與電信業者合作開發「高雄旅遊人潮警示燈號系統」測試版，期能夠掌握開放式景點現場人流狀況，依防疫規定適時進行勸離及管制。

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▲▼高雄觀光局與電信業開合作開發「警示燈號系統」。（圖／高雄市政府提供）

觀光局指出，目前系統針對7大開放式熱門景點(蓮池潭、駁二、愛河、旗津、金獅湖、月世界、觀音山)提供即時人流燈號測試系統，提供民眾規劃出遊時參考。

觀光局表示，民眾可於出遊前，以電腦及手機等電子設備上高雄旅遊網「高雄旅遊人潮警示燈號系統」查詢景點人流訊息，綠燈則表示目前景區人潮尚可，可安排前往；黃燈為景區容留人數略多，已達警示狀況，請民眾評估調整行程或稍後再前往；紅燈為景區容留人數即將過量，現場進行管制，請民眾勿再前往。

▲民眾出遊前可參考警示系統，若顯示紅燈則避免前往，圖為蓮池潭。（資料圖／記者吳世龍攝）

觀光局也提醒，目前仍在測試階段，後續將會依使用狀況滾動式修正系統，建議出遊前可先上高雄市政府交通局網站查詢即時交通資訊，了解各路段車流情形，以避免塞車及景點過度擁擠，以掌握更完整資訊。