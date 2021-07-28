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高雄墜愛河少女疑遭網路霸凌　家屬1動作原因恐成謎

▲▼愛河驚傳民眾落水，搶救上岸已無呼吸心跳。（圖／民眾提供）

▲愛河驚傳民眾落水，搶救上岸已無呼吸心跳。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名14歲少女日前於愛河落水，送醫搶救後仍宣告不治。當時少女的友人曾在現場表示，疑似遭網路霸凌想不開，不過檢警相驗時，家屬並沒有相關說法，同時也不願提供少女的手機做調查。

【相關新聞】高雄14歲女學生墜愛河不治！疑遭霸凌　陳其邁沉痛要求：追真相

這起案件發生在26日下午2點多，高雄愛河、家樂福前驚傳有民眾落水，警消搜尋後救起一名14歲陳姓女學生，但已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。對此，市長陳其邁也表示感到非常沉痛，將協助家屬釐清真相。

▲陳姓少女被救起時已無呼吸心跳，送醫搶救中。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳姓少女被救起時已無呼吸心跳。（圖／記者許宥孺翻攝）

檢警27日進行相驗，家屬相當低調，並婉拒接受採訪，並表示目前只想好好處理後事，若後續要進行刑事、民事相關訴訟，將會自行處理。至於是否有霸凌事實，據了解，此說法也只有在當日現場，少女的友人於愛河哭泣時有提到，家屬並無相關說法，也不願提供「手機」做調查。

據悉，少女過去就因情緒不穩做傻事，當日疑似向友人透露遭受網路霸凌，友人怕少女可能又做傻事，下午2點多趕緊打給少女母親，初步得知少女就在家樂福賣場裡，巡邏警網也陪少女母親一同尋找，但遲遲找不到人。不過就在下午4點多，警消在愛河尋找到少女，不過就上岸時已無呼吸心跳，送醫搶救後，於下午5點20分宣告不治。

▲▼愛河驚傳民眾落水，搶救上岸已無呼吸心跳。（圖／民眾提供）

▲少女就讀的學校則表示，該名女學生平時表現無異狀，喜歡跳舞。（圖／民眾提供）

少女就讀的學校則表示，該名女學生平時表現無異狀，喜歡跳舞藝術等，今年四月才剛轉學來該校，事發當天早上，女學生與同學相約到文化中心練舞。出門時母親未察覺孩子有任何異常，上午11時還與母親通電話，同時也在IG上傳練舞的畫面，未有任何異常舉動，過去也曾分享與朋友的自創曲分享到IG上，是否因為接收負面能量有關聯還待查。

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