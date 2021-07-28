搶打第二劑莫德納！網瘋傳「8／2前要先登記」　記者實測成功了

▲記者實測成功。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「COVID-19公費疫苗預約登記」平台自27日早上10點開放民眾預約，30日也將開始讓38歲以上民眾接種AZ疫苗。雖然有許多第一至第七類的民眾已經接種第一劑莫德納疫苗，但第二劑目前則只開放第一至三類；值得一提的是，LINE近期瘋傳若要施打第二劑，也要上平台登記意願，且8月2日就截止，記者稍早實測後發現確實可以登記，不過目前尚未取得指揮中心回應。

近期LINE上瘋傳一則訊息，內容指出「要注射莫德納第二劑的朋友，要去預約平台上做「『意願登記』，全國統一處理。今天平台有開放登，要把握時間快點去做登記。」訊息還列出步驟，並強調一定要把握時間登記，因為僅開放至8月2日中午。

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1、先上預約平台

2、選「意願登記」

3、填寫身分證字號及健保卡號，會自動顯示「你已注射第一劑」，要你選擇要注射的地區

4、出現疫苗選擇，記得消除「AZ」及「高端」的選項，並在下面勾同意

5、完成之後會出現通知的畫面

一定要去登記，因為，中央已經統一管制，以取代各縣市通知。

大家要把握時間去預約登記，因為只開放到8/2中午。

▲網路瘋傳現在已經可以登記第二劑莫德納。（圖／記者曾筠淇翻攝）

《ETtoday新聞雲》記者按照上述步驟實測，發現若已接種過第一劑莫德納疫苗，依序填入資料後，就會顯示「最早可接種為9月13日」，推測是以第一劑接種時間往後推算。此外，除了莫德納的選項無法取消勾選，AZ和高端則可以自由點按，送出意願後，也真的拿到一組序號。

不過網路瘋傳的步驟，截稿前尚未取得指揮中心回應，詳細情況仍依指揮中心公告為主。