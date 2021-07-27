蘇嘉全叔姪「訪印尼圖私利」真相曝！外館密電是真的　但時間錯了

▲國民黨游淑惠(左起)、王育敏、羅智強根據駐印尼外館電報，質疑蘇嘉全「圖私利」挨告不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧去年公布外交部揭密電報，質疑前立法院長蘇嘉全和姪子蘇震清，2017年曾排除外館接待、私訪印尼高層，「圖謀個人私利」，蘇怒控王等人拿「假資料」、「幻想文」抹黑涉嫌妨害名譽，王等人反控誣告，台北地檢署27日偵結，這份印尼外館發回的密電是真的，只是時間寫錯了，全部不起訴。

王育敏、羅智強、游淑慧等3人，2020年7月20日公布我駐印尼代表處1份解密電報，質疑蘇嘉全和當立委的姪子蘇震清等人，曾在2017年間，與中油、台糖等國營事業主管，透過人力仲介揚運集團董事長高壽濤安排，拜會印尼高層，卻不事先知會外交部及經濟部，拒絕外館協助，「企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」。

▲蘇嘉全2016年出訪印尼，但外館電文誤植成2017年，被蘇嘉全認為是假資料。（資料照／記者屠惠剛攝）

蘇嘉全叔姪不滿這場國民黨記者會害他名譽受損，分別委託律師控告王、羅、游以及國民黨文傳會副主委黃子哲等4人妨害名譽，並連帶求償200萬元，王等人則反控誣告；另外，在電視政論節目中提及此案的明組陳鳳馨、葉慶元，也被蘇嘉全提告，整起印尼外館密電衍伸出3件互控官司。

王等人辯稱，他們在記者會前，已經向多位資深外交官確認電報真偽，具有高度真實性，檢察官為此函詢外交部取得關鍵電報，和國民黨記者會中所提出的電文比對，只有少部分差異，相關內容標題都完全相同，唯獨有關蘇嘉全赴印尼的時間，應該是2016年，卻被誤植成2017年間。

▲蘇震清因涉嫌貪污收賄遭起訴後，已經宣布退出民進黨。（資料照／記者屠惠剛攝）

檢察官調查，這份電文中的確有寫到蘇嘉全、蘇震清出訪印尼的經過，且外館人員在電文中評論「恐將損及我國整體對外經貿談判籌碼及外交效益」，王育敏等人經查證後，對立法院長及立委涉及國家公益的行為，提出政治性評論，再被名嘴拿去當評論素材，都屬於善意發表言論，對可受公評之事做適當評論。

至於蘇嘉全叔姪遭反控誣告部分，也因為電報內容的確誤植了蘇2人的出訪時間，導致王育敏等人記者會指控內容與事實不符，蘇嘉全叔姪因此提告，並無誣告犯意，因此3件官司全部都處分不起訴。

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