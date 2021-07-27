快訊／新北警戒降二級首日　侯友宜監控車流：今天多了5%

記者杜冠霖／新北報導

今防疫警戒降至二級，新北市長侯友宜表示，人流、車流的狀況會是警戒二級的重要觀察指標，根據交通局的報告，新北在高架和一般道路的車流比往常增加了5%，「這是一個警訊。」

侯友宜27日在防疫記者會中表示，這個禮拜對警戒二級的觀察來說非常重要，人流、車流是疫情變化的重要監測指標，但根據交通局長的報告，新北在高架和一般道路的車流比往常增加了5%，新北市會持續監控，把確診數控制在個位數下，階梯式的做檢討，「但人流、車流的增加是1個警訊，市民朋友需要提高警覺。」

中央流行疫情指揮中心27日公布國內新增17例COVID-19確定病例，分別為16例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，個案分布以桃園市6例為多，其次為台北市5例、新北市4例、新竹縣1例；其中11例為已知感染源、4例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,948,640例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,932,430例排除)，其中15,599例確診。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、台北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）