快訊／二級警戒「下班別群聚」　侯友宜：我會去查

記者徐政璿／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（27日）公布國內新增17例COVID-19確定病例，分別為16例本土，以桃園市6例為多，其次為台北市5例、新北市4例。新北市長侯友宜15時召開記者會，針對二級警戒降級首日，他呼籲「下班以後不要再群聚」，因為恐造成傳播鍊，他會跟相關單位去查各場所，是否有群聚現象。

▲新北市長侯友宜召開防疫會議。（圖／新北市府提供）

指揮中心表示，個案分布以桃園市6例為多，其次為台北市5例、新北市4例、新竹縣1例；其中11例為已知感染源、4例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,948,640例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,932,430例排除)，其中15,599例確診。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、台北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

新北市衛生局今（27日）公布最新足跡，案15706於7月22日14時14至30分，曾赴家樂福超市三重五華店（三重區五華街）。



