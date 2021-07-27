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新北疫苗接種後死亡通報+2　男打莫德納手臂無力、昏迷急救亡

▲▼新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站今開放施打莫德納疫苗，上午場超過兩千名民眾接種疫苗，下午場也有近兩千名民眾接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市27日公布新增接獲2例死亡通報案。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／新北報導

新北市衛生局今（27日）通報2名接種疫苗後死亡案例，其中，板橋區通報1名69歲男性，身患高血壓，7/13接種Moderna，7/14-7/16出現手臂無力及頭暈，7/23出現昏迷，緊急送醫救治，7/25死亡。

至於另1名案例，板橋區通報1名78歲男性，無身患慢性病史，6/24接種AZ，7/21出現胃痛，緊急送醫，7/22死亡。

根據新北市衛生局統計，目前新北市通報累積統計共103例，AZ疫苗91例、莫德納疫苗12例。

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲新北市27日通報疫苗接種後死亡累積共103例，AZ疫苗91例、莫德納疫苗12例。（圖／路透）

新北市衛生局強調，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

中央流行疫情指揮中心27日公布國內新增17例COVID-19確定病例，分別為16例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，個案分布以桃園市6例為多，其次為台北市5例、新北市4例、新竹縣1例；其中11例為已知感染源、4例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,948,640例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,932,430例排除)，其中15,599例確診。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、台北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

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