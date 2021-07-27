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奧運級三寶！東奧官員闖賽道　BMX競速車手撞上「滾地傷膝蓋」

記者周偉承／綜合報導

奧運賽場上竟然也出現三寶！東京奧運日前終於突破萬難正式開幕，各項賽事都如火如荼地進行中，許多還未出賽的選手也在做最後的調整練習，不過在體育競賽的最高殿堂裡，竟然發生三寶官員害選手賽前受傷的離譜狀況，讓現場目擊者都看傻了眼！

荷蘭BMX小輪車競速賽選手尼克（Niek Kimmann）26日於有明都市運動公園的賽道進行練習，為星期四的比賽做準備，正當他與另一位選手疾駛於賽道上時，突然有一人出現在他們的路線正前方，似乎是想徒步穿越賽道，而正處於全速衝刺狀態的尼克來不及閃避，正面撞上這一位三寶，最後兩人雙雙倒地。

▲撞擊當下許多目擊者都發出驚呼！

尼克事後也在推特PO出事發影片，據他所述，這位穿越賽道的三寶似乎是與東京奧運賽事有關的官員，而尼克雖然在碰撞後滾了一圈倒地，但馬上爬起身並上前關心倒地不起的官員，「希望那位官員沒事，我的膝蓋有些疼痛，但我會盡我全力為星期四做好準備」。

碰撞發生當下，還能聽見現場不同國籍目擊者用各自語言大罵官員「你在幹什麼」！顯見當下所有人都相當傻眼，雖然不清楚為何這位官員要在選手練習時穿越賽道，但尼克並沒有在貼文責怪任何人，他最後也感謝所有傳訊息關心他的朋友。
 

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