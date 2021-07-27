挑戰141kg往後倒！郭婞淳下秒「翻滾燦笑」　粉絲全融化：太可愛

▲郭婞淳倒地仍燦笑。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳在今（27）日女子59公斤量級登場，抓舉103公斤突破奧運紀錄，接著挺舉第1把125公斤也是輕鬆完成，以總和228公斤成績「提前」收穫金牌。而後郭婞淳仍繼續挑戰，試舉拚141公斤世界紀錄，最終雖然未能舉起，但倒地後仍不忘對鏡頭露出燦笑，讓不少球迷們紛紛直呼「好可愛！」

雖然已經確定奪得金牌，但郭婞淳仍繼續挑戰，試舉拚141公斤世界紀錄，然而，她才舉起沒多久便往後仰，未能成功。而值得注意的是，郭婞淳雖然倒地，但卻露出燦爛的笑容；一旁的工作人員則是立刻衝上前關心郭婞淳，但她不但繼續瞇著眼笑，還比出大大的讚回應對方。

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畫面曝光後，隨即掀起熱議，就有網友在PTT上表示，「好可愛！還來一個惡魔翻滾」、「好可惜，不過真的超強了！猛到爆」、「笑起來好可愛」、「好危險！可是好可愛」、「她最後沒事吧？感覺扭了一下」、「跌倒也好可愛，不要受傷最重要」、「滑倒的笑容太可愛」、「女神真的超強又美」。

▲郭婞淳比讚。（圖／路透）

回顧整場比賽，抓舉部分，郭婞淳開把設定100公斤，與其他人差了5到13公斤，實力差距非常大，而她也不負眾望，第一次試舉輕輕鬆鬆，直接衝上排名第1，第二次試舉103公斤成功，但經改判為失敗，第三次試舉103公斤突破奧運紀錄，成為新任奧運紀錄保持人。

而在挺舉開始之前，郭婞淳就已經握有7公斤的「絕對領先」，而挺舉開把設定125公斤一樣是全場最重，第1次試舉順利挺起後，郭婞淳確定以總和228公斤提前收下生涯第1面奧運金牌，第2把試舉挑戰133公斤成功，刷新奧運紀錄，第3把試舉拚141公斤世界紀錄，可惜沒能舉起。