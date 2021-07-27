郭婞淳奪金！女神實現「金牌大滿貫」　網全跪了：無敵感動

▲郭婞淳完成金牌大滿貫。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳今不負眾望舉起金牌，不僅以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤，3破奧運紀錄，戰功彪炳的她，已囊括世運、亞運、世錦賽、亞錦賽，如今再加上奧運這枚金牌，霸氣實現「金牌大滿貫」的壯舉。

臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」稍早發文，先是恭喜婞淳女神奪金，接著忍不住直呼「我媽問我為什麼跪在電視前，她達成了世運、亞運、世錦賽、亞錦賽，還有奧運的五大金牌大滿貫，真的太神了。」

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▲郭婞淳抓舉103公斤破奧運紀錄。（圖／路透）

對此，網友們紛紛感動淚回，「直接跪了，133公斤也感覺輕鬆」、「無敵感動...她只是去破紀錄的，金牌是順手幫台灣拿回來」、「雖然失敗了但還是笑得好美」、「她看起來毫不費力欸」、「現在完全只是在挑戰奧運紀錄而已」、「舉重女帝啊」、「雞皮疙瘩剛剛整個掉滿地，感動慘了」、「神力女超人」。

歷屆奧運我國一共奪下26面獎牌，分別為5金8銀13銅，本次郭婞淳成為奪金希望所寄，如今在東奧順利收穫生涯首金後，也是我國歷史第6面奧運金牌。另外，目前舉重項目累計4金2銀3銅，領先跆拳道項目的2金，依舊是我國最大的金牌庫。