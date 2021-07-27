郭婞淳太神啦！一日粉絲也熱淚「看舉重看到想哭」爆共鳴：超感動

▲郭婞淳神級表現讓不少網友爆哭。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

東京奧運爭金大熱門「舉重女神」郭婞淳在今（27）日女子59公斤量級登場，抓舉103公斤突破奧運紀錄，挺舉第1把125公斤也是輕鬆完成，以總和228公斤成績「提前」收穫金牌。而她的驚人表現引發熱議，就有一日舉重迷說自己看到哭，「突然有一股熱淚湧出！」

這位網友在PTT的Gossiping問卦「看舉重看到想哭正常嗎？」文中自稱一日舉重迷，「剛剛看我們國民老婆輕鬆幹爆對手，竟然突然有一股熱淚湧出！」直呼「台灣這種對外政治被打壓、對內又得不到最好的體育補助的地方，竟然可以在全球舞台奪冠！」

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頒獎的時候，郭婞淳忍不住感動落淚，但想哭的不只她一人，原PO的貼文引爆共鳴，不少鄉民直留言，「me too」、「非常感動」、「我已哭」、「一起哭」、「世大運破紀錄那次真的哭了」、「不只你，我也哭了！真的太感動了」、「一日舉重迷被圈粉+1」、「世大運的時候就想哭啦」、「我也哭了QQQQQ！女神QQQ！」

回顧郭婞淳比賽過程，從一開始到最後，完全沒露出痛苦表情，讓網友先是熱議「真的超強」，「她超出其他選手太多了，只看她能舉多重而已」、「跟昨天團體射箭一樣。」而郭婞淳第3把試舉拼141公斤世界紀錄失敗時，不僅沒有不開心，倒地起身時還露出笑容，模樣相當俏皮可愛。

連醫護粉專「MedPartner美的好朋友」都發文，讚嘆女神超猛的實力，還有很猛的表情管理，「我們家婞淳舉破奧運紀錄，抓舉領先第二名7公斤，舉起來還可以笑，這樣合理嗎？表情管理很厲害哈哈，別人臉都已經猙獰到爆炸了。」表現的就像是去健身房運動一樣。