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產官學合作再生粒料示範道路　台南推動經濟環保共榮

▲台南市積極推動「資源循環零廢棄」，產、官、學合作在城西底渣處理廠，舖設一條長465公尺、寬8公尺之再生粒料示範道路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市積極推動「資源循環零廢棄」，產、官、學合作在城西底渣處理廠，舖設一條長465公尺、寬8公尺之再生粒料示範道路。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市積極推動「資源循環零廢棄」，26日產、官、學合作在城西底渣處理廠，舖設一條長465公尺、寬8公尺之再生粒料示範道路，台南市環保局指出，使用該道路都是35噸之重車，一天近50車次，設示範道路目的在提昇工程單位使用再生粒料的信心與意願，期盼經濟發展與環境永續取得平衡及共榮。

▲台南市積極推動「資源循環零廢棄」，產、官、學合作在城西底渣處理廠，舖設一條長465公尺、寬8公尺之再生粒料示範道路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一般道路舖設用的材料是瀝青搭配天然砂石，示範道路材料配比設計由環保局、工務局、成功大學、爐碴再利用廠等共同合作，瀝青比重維持不變外，砂石的部分其中68％由各類再生粒料取代，包括焚化再生粒料、電弧爐煉鋼廠氧化碴、轉爐石等。環保局表示，焚化粒料孔隙較大易吸水，而氧化碴及轉爐石硬度高，道路舖面摻用了這些再生粒料產生互補效果，可增加耐大型車輛重壓行駛及耐磨損程度。

▲台南市積極推動「資源循環零廢棄」，產、官、學合作在城西底渣處理廠，舖設一條長465公尺、寬8公尺之再生粒料示範道路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，循環再利用是廢棄物處理的主軸，市政府推廣使用再生粒料，2020年焚化再生粒料使用量8.4萬公噸，較2019年成長2.6倍，預估2021年可達11.9萬公噸。工務局與環保局也將共同成立循環經濟平台，逐步擴大推動各類再生粒料應用於公共工程。

環保局長謝世傑表示，垃圾焚燒後產生的底渣可以再製成為焚化粒料，供工程使用。臺南市兩座焚化廠及委託外縣市代燒垃圾所運回的底渣，每年約有8萬公噸。環保局2019年創全國之先設立底渣處理廠，將底渣再製為焚化粒料，其規格與檢驗都符合環保署規範標準，目標在去化歷年之底渣再製成可供工程使用的粒料。

▲台南市積極推動「資源循環零廢棄」，產、官、學合作在城西底渣處理廠，舖設一條長465公尺、寬8公尺之再生粒料示範道路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局指出，焚化底渣加工產製之粒料，可以取代部份天然砂石製成瀝青混凝土，經過多年的發展，相關再利用技術已極為成熟，英國、荷蘭等多有應用於道路舖設、修築路堤、人行道、停車場等。

▲台南市積極推動「資源循環零廢棄」，產、官、學合作在城西底渣處理廠，舖設一條長465公尺、寬8公尺之再生粒料示範道路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，台南市轄內電弧爐煉鋼廠每年則產出約14萬噸的氧化碴，也可再利用做為舖面工程、瀝青混凝土粒料等。在日本應用於道路路基材料、港灣構造物、消波塊等。工程界若廣泛使用各類再製粒料，將可減少使用天然砂石使用以及避免非法棄置，達到「資源零廢棄」的願景。

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