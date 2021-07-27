台南正妹師被羞辱！高中生課堂上嗆聲　學生狂笑錄抖音

▲高中生嗆老師的影片，被學生錄下上傳抖音求按讚。（圖／翻攝爆怨2公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日一段抖音影片在網路瘋傳，台南一名高中生疑似作業亂寫，被老師糾正後竟直接大聲回嗆，隨後氣憤離開教室，而班上其他同學則直接嘻笑出來，其中一名學生還將過程錄影PO在抖音上分享，只為了求網友按讚。

一名網友疑似畢業後將過去上課的畫面PO在抖音，標記「久違了0324的影片，真懷念學校生活，幫我按讚，真的超好笑」，並以「上課」、「吵架」、「嘴砲」作為標記。

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該段影片被網友轉PO到臉書社團「爆怨2公社」，感嘆這些學生的日常，究竟是教育出了問題，還是學生的家庭出問題，直呼「台灣的未來令人擔憂！」

▲老師在黑板上畫線條，模仿學生作業上的字跡。（圖／翻攝爆怨2公社）



影片中顯示，年輕的女老師認為學生刻意在作業上劃上看不懂的線條，以此謊稱有寫作業，因此需要罰站上課，但男學生不服，氣憤地嗆老師「反正我有寫！」並拒絕罰站。老師見狀則無奈地說，「好阿，你不要站著，那你去學務處啊」，學生也回嗆「去就去，怕妳啊！」直接甩門離開。

這段47秒的影片曝光後，網友紛紛留言，「學生以為自己這樣好棒棒嗎…這種態度真的很欠揍」、「老師越來越難當了」、「覺得老師很客氣了，而且旁邊的學生感覺也很無所謂」、「現在的老師難當…以前是怕老師…現在是怕學生來告自己」。

此外，也有人說，「這老師高EQ」、「真的不懂，為什麼老師這麼漂亮還是會有這種壞掉米其林寶寶嗆老師阿？」「求老師ig」、「老師很像賈靜雯」、「可惡太過份了，竟然欺負美麗的女老師」、「老師那麼年輕漂亮還不好好念書，討好老師」。

▼網友留言如下。（圖／翻攝爆怨2公社）



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