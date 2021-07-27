朋友愛發「超小字動態」根本跨嘸！IG新功能一按　她笑噴：看到了

▲IG超小字的動態常常讓人不自覺翻白眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

社群網站是現代人的日常，但有些行為其實頗惹人怨，像很多人不能理解，為何要在IG限時動態發超小一行字抒發心情。就算想關心該位朋友，對方有8成機率會說「沒事」，讓人更無言。就有女網友在《Dcard》發文「IG 不能藏心事了！」發現IG現在有個功能，會曝光小小字在寫什麼，「這個功能好好用哈哈哈！」

這位女網友文中表示，她在滑限時動態時，滑著滑著突然看到一個「翻譯年糕」，「我點下去後『顯示原文 翻譯』，但原文跟翻譯都是中文啊！而且還是翻譯一個我沒看到的字！」原PO於是認真看，突然發現還有一行根本看不清楚的小小字，「我瞬間懂了什麼！」

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接著她就自己發了一個動態測試，先是打上一個肉眼可見的「只是」，並在旁邊打上根本看不到的小字，然後就按下「翻譯年糕」，下方就跳出她打的內容「測試」，讓原PO不禁笑說「我的小小字被翻譯了欸！突然覺得這個功能好好用哈哈哈，順便提醒一下，如果想要藏心事的弄小小字會被看到呦！」

▲超小字動態被翻譯年糕翻出來啦。（圖／翻攝自Dcard）

IG的新功能果然掀起一陣熱議，「謝謝翻譯年糕解決了這種有發跟沒發一樣的限時」、「我有個朋友似乎沒意識到這個功能，從早上發到現在還沒停，我一直按年糕吃瓜」、「超讚功能，希望那些愛用小字的沒有發現這個」、「之前看到有人po這種，還打算拿放大鏡看」、「早該出這個功能了，一坨放在那邊真的看不懂在幹嘛。」

還有網友則是大吐槽「小小字動態」，「每次看到這種小小字都覺得很白癡，還有把頭像刪掉、文章典藏什麼都不剩下的人，我也有點問號，心裡會想說怎麼又來了」、「用這麼小，發了到底要幹嘛，想討拍嗎」、「發這種文的我都直接退追，謝謝」、「發摯友或小帳就算了，有的人直接發大帳還公開，而且字又超小的那種，完全就是想要討拍刷個存在感。」

本站22日報導《IG限時動態文字能「自動翻譯」了！爆料：還將新增「獨家」功能》，Instagram宣布，在限時動態中新增「自動翻譯」功能，當在貼文中偵測到外語時，會在螢幕左上角出現「查看翻譯」選項，用戶可以點擊該選項在底部查看翻譯。這項翻譯功能會在全球推出，目前支援90多種語言。