盤點東奧帥哥！IG全被神出「快追起來」　妹子讚爆：太實用了

▲神人整理出養眼的東奧帥哥名單。（圖／翻攝自IG）

記者周亭瑋／綜合報導

東京奧運如火如荼開打，一日球迷們除了沉浸在激烈戰役中，各國高顏值選手無疑成為最大吸睛亮點。就有網友整理出奧運帥哥名單，甚至貼心附上IG傳送門，被大票妹子讚爆直呼，「今日最實用的一篇文！」

一名正妹在「爆廢公社公開版」發文，獻上奧運鮮肉們的IG帳號，同時不忘驚呼，「奧運也太多帥哥了吧！」從華麗名單中可見，包括擁有「巴西吳彥祖」稱號的Arthur Nory、以「油亮腹肌」爆紅的東加舉旗手Pita Taufatofua，還有「英國跳水王子」Tom Daley等，帥氣臉龐與傲人身材，讓廣大女網友大飽眼福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

27歲「巴西吳彥祖」阿圖爾·馬里亞諾（Arthur Nory Oyakawa Mariano）

巴西和日本混血的阿圖爾是名競技體操運動員，在當地有「體操王子」的封號，他從小就有柔道底子，父母也都是運動員，不管是鞍馬、吊環或自由操都很擅長。

24歲「韓國足球界臉蛋天才」鄭勝元（정승원）

擁有偶像外貌的他，2019年被選為韓國U-23足球國家代表隊，目前效力於韓國大邱足球俱樂部（大邱FC），由於個性活潑、可愛，又有鄰家男孩的氣質，狂圈了一票鐵粉。

37歲「東加奧運隊男舉旗手」皮塔·陶法托夫瓦（Pita Taufatofua）

跆拳道兼越野滑雪運動員，2016年里約奧運時，擔任舉旗手的他，穿著東加傳統服，同時光裸著上半身，而抹上油的「油亮腹肌」讓他一炮而紅，而今年一出場再度掀起轟動。

18歲「泳壇小鮮肉」黃善宇（황선우）

剛滿18歲的他，在近期南韓舉辦的資格賽中，男子100公尺自由式，游出48秒04的成績，不但成為南韓新的國家紀錄，且順利拿到東奧參賽門票；在之後的200公尺自由式，他同樣達到奧運A標，以兩項個人項目游進奧運。

27歲「英國跳水王子」戴利（Tom Daley）

出生於英格蘭普利茅斯的戴利，為英國跳水運動員，最擅長10米高臺，外型帥氣、零死角的他，迷倒萬千少女，2017年與大他20歲的編劇男友達斯汀（Dustin Lance Black）結婚，隔年透過代理孕母後育有一子。

2012年倫敦奧運，戴利在男子10米高臺奪下銅牌，後來2016年里約奧運，也在男子雙人十米高臺的比賽獲得銅牌。

19歲「台灣游泳界小天菜」王冠閎

多次代表台灣參與國際賽事的王冠閎，現效力於國際游泳聯盟卡利神鷹隊。他在2019年世界青少年游泳錦標賽200公尺蝶式決賽中，以刷新全國紀錄的1分56秒48成績，達到奧運參賽A標，取得東奧門票。

24歲「新加坡羽球運動員」駱建佑

出生於馬來西亞檳城，13歲時到新加坡體育學校就讀，直到2015年2月獲得新加坡公民權。最高世界排名單男第27位；現時世界排名則為第42位。

當然，說到東奧帥哥，怎麼能少了剛奪下銀牌，寫下台灣運動史新猷的「柔道型男」楊勇緯呢！

現年23歲的楊勇緯為排灣族人，母親是柔道選手，而他從小看著哥哥練習柔道也產生興趣，並於國小三年級開始接觸。

主攻60公斤量級的他，在2017年亞洲青年柔道錦標賽中，為台灣奪得第一面柔道亞青金牌；同年台北世大運時，擊敗哥哥楊俊霆取得國手資格，但於四強戰落敗。

今年東奧楊勇緯打進60公斤級金牌戰，雖然最終拿到銀牌，但帥氣的臉龐與陽光笑容，狂圈台灣、日本大票粉絲，IG追蹤人數也暴漲到27萬多。