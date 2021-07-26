　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

盤點東奧帥哥！IG全被神出「快追起來」　妹子讚爆：太實用了

盤點東奧帥哥

▲神人整理出養眼的東奧帥哥名單。（圖／翻攝自IG）

記者周亭瑋／綜合報導

東京奧運如火如荼開打，一日球迷們除了沉浸在激烈戰役中，各國高顏值選手無疑成為最大吸睛亮點。就有網友整理出奧運帥哥名單，甚至貼心附上IG傳送門，被大票妹子讚爆直呼，「今日最實用的一篇文！」

一名正妹在「爆廢公社公開版」發文，獻上奧運鮮肉們的IG帳號，同時不忘驚呼，「奧運也太多帥哥了吧！」從華麗名單中可見，包括擁有「巴西吳彥祖」稱號的Arthur Nory、以「油亮腹肌」爆紅的東加舉旗手Pita Taufatofua，還有「英國跳水王子」Tom Daley等，帥氣臉龐與傲人身材，讓廣大女網友大飽眼福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

27歲「巴西吳彥祖」阿圖爾·馬里亞諾（Arthur Nory Oyakawa Mariano）

巴西和日本混血的阿圖爾是名競技體操運動員，在當地有「體操王子」的封號，他從小就有柔道底子，父母也都是運動員，不管是鞍馬、吊環或自由操都很擅長。

24歲「韓國足球界臉蛋天才」鄭勝元（정승원）

擁有偶像外貌的他，2019年被選為韓國U-23足球國家代表隊，目前效力於韓國大邱足球俱樂部（大邱FC），由於個性活潑、可愛，又有鄰家男孩的氣質，狂圈了一票鐵粉。

37歲「東加奧運隊男舉旗手」皮塔·陶法托夫瓦（Pita Taufatofua）

跆拳道兼越野滑雪運動員，2016年里約奧運時，擔任舉旗手的他，穿著東加傳統服，同時光裸著上半身，而抹上油的「油亮腹肌」讓他一炮而紅，而今年一出場再度掀起轟動。

18歲「泳壇小鮮肉」黃善宇（황선우）

剛滿18歲的他，在近期南韓舉辦的資格賽中，男子100公尺自由式，游出48秒04的成績，不但成為南韓新的國家紀錄，且順利拿到東奧參賽門票；在之後的200公尺自由式，他同樣達到奧運A標，以兩項個人項目游進奧運。

27歲「英國跳水王子」戴利（Tom Daley）

出生於英格蘭普利茅斯的戴利，為英國跳水運動員，最擅長10米高臺，外型帥氣、零死角的他，迷倒萬千少女，2017年與大他20歲的編劇男友達斯汀（Dustin Lance Black）結婚，隔年透過代理孕母後育有一子。

2012年倫敦奧運，戴利在男子10米高臺奪下銅牌，後來2016年里約奧運，也在男子雙人十米高臺的比賽獲得銅牌。

19歲「台灣游泳界小天菜」王冠閎

多次代表台灣參與國際賽事的王冠閎，現效力於國際游泳聯盟卡利神鷹隊。他在2019年世界青少年游泳錦標賽200公尺蝶式決賽中，以刷新全國紀錄的1分56秒48成績，達到奧運參賽A標，取得東奧門票。

24歲「新加坡羽球運動員」駱建佑

出生於馬來西亞檳城，13歲時到新加坡體育學校就讀，直到2015年2月獲得新加坡公民權。最高世界排名單男第27位；現時世界排名則為第42位。

當然，說到東奧帥哥，怎麼能少了剛奪下銀牌，寫下台灣運動史新猷的「柔道型男」楊勇緯呢

現年23歲的楊勇緯為排灣族人，母親是柔道選手，而他從小看著哥哥練習柔道也產生興趣，並於國小三年級開始接觸。

主攻60公斤量級的他，在2017年亞洲青年柔道錦標賽中，為台灣奪得第一面柔道亞青金牌；同年台北世大運時，擊敗哥哥楊俊霆取得國手資格，但於四強戰落敗。

今年東奧楊勇緯打進60公斤級金牌戰，雖然最終拿到銀牌，但帥氣的臉龐與陽光笑容，狂圈台灣、日本大票粉絲，IG追蹤人數也暴漲到27萬多。

ET快訊
全台最年輕！26歲男接種AZ後過世　死因公布
射箭史上第2面銀牌等了17年！　中華男團追平隊史最佳
射箭男團摘銀！中華隊連3天拿牌　寫下台灣新紀錄
中華射箭男團獲亞軍！　睽違17年再奪銀牌
4台鐵清潔工確診！匡列325人PCR　北車51家店鋪、廁所封
快訊／桃園某餐館員工確診！感染源不明　弟弟、媽媽也染疫
快訊／台北+4分布內湖、萬華　3例是家戶感染
奧運選手「蛋蛋」猛撞欄杆！　超慘失誤痛爆
LIVE／北車台鐵清潔工染疫擴大　柯文哲最新說明
拳后林郁婷猛攻卻吞敗　是被裁判搞？教練說話了
戴資穎開局「落後越南妹」！一日球迷狂捏冷汗　老粉全笑了
何孟遠無預警回歸《全明星》紅隊！　原因曝光網罵翻
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世　指揮中心公布死因

「3生肖」快買威力彩！獎金上衝8.2億　命理師曝吉星相助：很有機會

太魯閣號事故49死、287傷　健保署要向4公司「代位求償433萬」

中華郵政無接觸服務再進化！　手機掃QR Code三步驟秒簽收

快訊／桃園某餐館員工確診！「感染源不明」　弟弟、媽媽也染疫

八年級生柑仔店「必買清單」！她狂讚1元價：最愛附模型羊乳片

盤點東奧帥哥！IG全被神出「快追起來」　妹子讚爆：太實用了

北港朝天宮明起憑出入證進出　廟內參拜限50人禁擲筊抽籤　

「外籍人士禁入境」民眾盼家人團圓！陳時中：人道考量可專案許可

松山文創園區開放！「美好排泄雜貨店」進駐　熱賣懷舊水壺曝光

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世　指揮中心公布死因

「3生肖」快買威力彩！獎金上衝8.2億　命理師曝吉星相助：很有機會

太魯閣號事故49死、287傷　健保署要向4公司「代位求償433萬」

中華郵政無接觸服務再進化！　手機掃QR Code三步驟秒簽收

快訊／桃園某餐館員工確診！「感染源不明」　弟弟、媽媽也染疫

八年級生柑仔店「必買清單」！她狂讚1元價：最愛附模型羊乳片

盤點東奧帥哥！IG全被神出「快追起來」　妹子讚爆：太實用了

北港朝天宮明起憑出入證進出　廟內參拜限50人禁擲筊抽籤　

「外籍人士禁入境」民眾盼家人團圓！陳時中：人道考量可專案許可

松山文創園區開放！「美好排泄雜貨店」進駐　熱賣懷舊水壺曝光

中美天津會談　美就氣候、核問題尋求合作

民進黨9立委主張發放尋職津貼　應屆畢業生每月1萬「最多3個月」

為別人而活始終不快樂！把時間還給自己　來一段不悔的旅程

兄弟黃恩賜終於要出賽　27日先發對戰味全龍　

野柳地質公園27日開放！海科館「鸚鵡螺市集」、內用餐廳一覽

對mRNA、腺病毒疫苗過敏「可打高端」　柯文哲批：邏輯怪！看不懂

台南安平外海人蛇船船員陰轉陽　黃偉哲：27日降級後仍須做好防疫措施

媽出門整天！傲嬌貓吃完肉泥「背對人賭氣」　拿逗貓棒狂繞也沒用

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世　指揮中心公布死因

金控雙雄收盤跌逾2%　雙雙呈「貼息」窘境

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

第四輪疫苗明起開放預約！　總計144萬人

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

楊勇緯奪銀「東奧推特不給國旗」！網友衝入刷一整排

批踢踢大解封！不只台大生「全面開放申請」

羅嘉翎「脫下頭盔」粉絲戀愛了：校花等級

18歲打AZ！吞6顆普拿疼「止不住4爆痛」

跳水女選手下體遭打碼！網批：看起來更猥褻

他問「戰神朱木炎當年有多猛？」網曝：打奧運用飛的

快訊／今增10例本土！死亡個案再+0

莫德納第二劑副作用！　護理師「3天11種症狀」

網讚爆朱木炎「奧運全場飛」！本人回應了

727降二級！餐飲業「內用不同調」懶人包一次看

更多熱門

相關新聞

一戰成名　羅嘉翎高中稚嫩影片曝光

一戰成名　羅嘉翎高中稚嫩影片曝光

我國19歲跆拳道女將羅嘉翎25日在東京奧運女子57公斤級拿到銅牌，讓全台灣人幾乎都認識了這個小女孩，在她還是高中生名不見經傳時，拍影片自我介紹，「我不只喜歡跆拳道，我更想要成為世界級的跆拳道高手」，如今終於圓夢了。

拳后林郁婷被裁判搞？教練回應了

拳后林郁婷被裁判搞？教練回應了

「馬選手」飛18HR到東京　保母隨行

「馬選手」飛18HR到東京　保母隨行

莊智淵擊退黃鎮廷前進16強

莊智淵擊退黃鎮廷前進16強

劉威廷復活賽落空　中華隊跆拳道1銅作收

劉威廷復活賽落空　中華隊跆拳道1銅作收

關鍵字：

東京奧運東奧東奧帥哥IG小鮮肉帥哥楊勇緯Arthur Nory鄭勝元英國跳水王子

讀者迴響

熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

台灣女球員代表韓國　站上東奧賽場

拳后林郁婷打爆對手　竟爆冷落敗

第四輪疫苗明起開放預約！　總計144萬人

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

戴資穎洋裝照曝光！「最美反差」粉絲戀愛了

快訊／池昌旭確診新冠肺炎！

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

小S喊話等你回家！洪源禧本人「神回應」

連珍羚輸了　網友怒噴爛裁判

廣告太洗腦！陳漢典出聲讓家長崩潰

更多

最夯影音

更多
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下
短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面