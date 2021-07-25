18歲打AZ！女大生吞6顆普拿疼「止不住4爆痛」：不要輕易嘗試

▲18歲女大生分享AZ的超慘經驗，連吞6顆普拿疼止不住高燒。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

不少符合疫苗施打資格的民眾近日陸續收到疫苗接種簡訊，不過也讓許多年輕民眾擔憂，接種後會有不良反應。對此，就有一名18歲女大生（昨24日）發文表示，自己接種AZ疫苗後，連續吞了6顆普拿疼仍持續高燒，直言「給各位跟我一樣年紀的建議，真的不要輕易嘗試！」

有一名被歸類在接種第九類的18歲中原大學女大生在Dcard以「18歲打AZ第一劑」為題發文表示，「給各位跟我一樣年紀的建議，真的不要輕易嘗試，超級痛苦！」

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原PO表示，7月22日打完第一劑AZ疫苗後，一開始先是肩膀、施打處微微酸痛，到了當天凌晨突然覺得超級冷，「爬起來拿了冬天在蓋的厚毯子才睡得著」，接著到了23日清晨7點開始發高燒，猶如得了腸胃炎一般的不舒服，只能吃很清淡的東西才不會覺得噁心。

▲18歲女大生分享AZ的超慘經驗。（圖／翻攝Dcard）



原PO指出，接連吃了3顆普拿疼，卻完全沒有退燒跡象，到了中午體溫來到39度，「因為不能在這麼短時間內再吃普拿疼，先貼了小林退熱貼，午餐也只能吃一點，完全沒食慾。」當日下午連續再吞了3顆普拿疼，其中關節痛、手痛、胸痛、頭痛、頭暈樣樣來，一直到隔日上午仍持續發燒。

「我頭痛到很像被大卡車撞到！」原PO表示，打完AZ疫苗後，不間斷燒了大概1天多，其中伴隨著全身痠痛、關節痛、頭痛、噁心、食慾不振，「反觀我媽，跟我同一天打，已經退燒也不太酸痛了。」她也在文末提醒，「要打AZ的人，普拿疼一定要準備充足，買舒跑或者FIN補充電解質，退熱貼也一定要有。」

▲眾多網友也紛紛回應，接種完AZ被副作用折磨得痛苦不堪。（圖／翻攝Dcard）

貼文曝光後，隨即引起許多網友熱議，「我也18，真的只有陣亡兩個字可以形容」、「我21歲，昨天早上打的，晚上開始燒到40度，超級不舒服」、「我也是18，剛打完就吃了一顆止痛藥，睡前才開始感到頭痛畏寒施打處酸痛」、「一樣18歲，打完就先燒39度，整個人快蒸發了」、「吃了五顆普拿疼還是燒到39，關節痛爆、頭痛爆，燒了兩天半頭依舊痛」、「我也18歲23號打，痛苦到一個不行今天才好了一點」。

不過，也有部分網友認為，「每個人對疫苗的副作用程度都不同，不要輕易嘗試這句話感覺不妥」、「再痛苦也沒有確診新冠然後變重症痛苦吧，這真的不算什麼」、「有副作用才要覺得萬幸吧！代表個體免疫力很好啊，完全沒有副作用的是疫苗認證老人欸。」