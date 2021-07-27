鄭怡靜摘銅　鄉民爆她被逼離台南、江宏傑恩師含憤亡！黃偉哲回應

▲ 東奧桌球混雙銅牌戰，中華桌球混雙林昀儒、鄭怡靜 。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

台灣桌球混雙組合林昀儒、鄭怡靜順利奪下銅牌，終結台灣在奧運桌球項目21年來無牌的窘境。有鄉民昨（26日）晚在PTT爆料，鄭怡靜、江宏傑的恩師林忠雄因為被台南市府剝奪培育資源，最後「氣到鬱鬱寡歡而離世」，選手們也紛紛到其他縣市發展。台南市長黃偉哲則回應指出，事實與傳言有出入。

「你怎不說說看，為什麼台南市出生長大的鄭怡靜現在會在全運會代表台北市出賽阿？」原PO昨日在PTT八卦板以「台南市府剝奪桌球資源 逼鄭怡靜轉籍北市」為題發文指出，江宏傑、鄭怡靜的啟蒙恩師林忠雄不斷被中央剝奪資源，沒有經費導致培育出現困境，「台南市府可以說是甩都不甩，說要委外就是要委外。也把當時年事已高的林老師氣到住醫院，老師住院期間一直怨嘆」，最後鬱鬱寡歡直到離世。

▲爆料文受到網友廣大關注。（圖／翻攝自PTT）



原PO表示，林忠雄苦心栽培桌球選手，更爭取到台南在1996年擁有全台第一座符合國際標準的桌球館，獲得政府每年固定集訓補助1、200萬元，最後卻因台南市府把這筆補助委外，逼得林忠雄悲憤離世，選手們也在老師離開後紛紛到其他縣市發展。

貼文引起熱烈關注，不少人湧入黃偉哲的臉書留言質問，黃偉哲也針對此事做出回應：

台南桌球104年挑戰24連霸失利，106年第5名，黃偉哲在107年12月25日接任市長，108年全國運臺南桌球隊又重新奪回冠軍寶座，與網路傳言有所出入。

而台南市桌球館委外於106年，為黃偉哲市長就任之前，108年曾有議員質疑委外經營廠商經營違反契約，經查證屬實未予續約，改由南市忠孝國中代管，南市桌球選手皆可預約到館訓練。

鄭怡靜選手在新豐高中畢業後就讀輔大，在106年受台北桌球委員會陳俊華主委邀請才將戶籍遷至台北，目前仍在就讀研究所，也與網路傳言不符。南市府重視體育運動的發展，尤其是傳統強項的桌球、舉重等，所以有好的成績表現，台南人與有榮焉並不為過，台南和全國民眾也都同感慶賀和喜悅。

▼黃偉哲回應。（圖／翻攝自臉書）

