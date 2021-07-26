鄭怡靜、林昀儒摘桌球混雙首面銅牌　黃偉哲期待培育更多台南好手

記者林悅／台南報導

我國桌球好手「黃金混雙」鄭怡靜與林昀儒26日晚上7時與法國組合E．黎貝森、袁嘉楠爭本屆奧運銅牌，台南市長黃偉哲親自來到歸仁仁壽宮虔誠參拜祈求創下佳績，並與在地鄉親一同為台灣之光加油打氣。

▲我國桌球好手「黃金混雙」鄭怡靜與林昀儒26晚上爭本屆奧運銅牌，台南市長黃偉哲親自來到歸仁仁壽宮虔誠參拜祈求創下佳績，並與在地鄉親一同為台灣之光加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場加油氣氛沸騰，鄭怡靜與林昀儒氣勢制霸全場，連勝4局順利摘下2020奧運桌球混合雙打銅牌！現場親友團與在地鄉親更激動落淚，鞭炮聲與摘銅瞬間零時差響起！

比賽起初勢均力敵戰況緊張，十幾分鐘後鄭／林持續贏分，緊湊節奏連勝3局，讓法國隊多次向裁判提出暫停，第4局兩人氣勢仍制霸全場，而法國隊已用盡暫停機會，鄭怡靜與林昀儒保持飛快節奏一路領先，以11比8、11比7、11比8、11比5直落4奪勝，一舉摘下2020奧運桌球混合雙打銅牌！

這個獎牌除了是台灣桌球混雙項目第一面獎牌，更是我國睽違21年桌球項目再奪牌。台南市議員許又仁、民政局長姜淋煌、歸仁區長魏文貴等人也一同在場加油。

台南市長黃偉哲表示，今天是怡靜的日子，也是鄭家的日子、台灣的日子，現場大家都感動得熱淚盈眶，他表達崇高的敬意，期待怡靜回台灣之後，可以栽培更多優秀的台灣子弟，台南過去有很多傑出的桌球選手，他們辛苦的汗水、淚水不會白流，希望接下來將這個火種傳下去，也感謝鄭家辛苦地栽培怡靜，相信國家將來會讓鄭怡靜、林昀儒繼續發光發熱，畢竟他們奪得了台灣第一面桌球混雙銅牌，也是第一面桌球混雙的獎牌，已經在歷史上留下記錄。

台南市體育處表示，台南桌球已培育多位著名好手，包含吳文嘉、黃慧傑、蔣澎龍、張雁書、吳志祺、黃聖盛、江宏傑及鄭怡靜等人，曾創下區運、全運會23年連霸紀錄，在三級銜接上有大橋國小、崇明國小、佳里區信義國小、忠孝國中、大橋國中、長榮中學、新豐高中及南大附中等8所學校，期待未來台南能夠再次孕育奧運國家代表隊選手，為國爭光。

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