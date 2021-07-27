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東奧輸了秒被求婚！　阿根廷擊劍女神「驚喜噴淚」嫁相戀17年教練

記者吳美依／綜合外電報導

東奧各項競賽正在如火如荼進行中，阿根廷擊劍選手佩瑞茲莫里斯（Maria Belen Pérez Maurice）在26日的「女子個人軍刀賽」32強比賽中，以12比15成績輸給匈牙利選手，未料在賽後採訪時，卻突然被相戀17年的教練兼男友求婚。她對此感到又驚又喜，甚至忍不住噴淚，並且立刻答應了。

CNN、《衛報》報導，36歲的佩瑞茲莫里斯正在接受阿根廷電視台採訪，卻突然被記者要求轉身，她一看見紙條上的西班牙文「妳願意嫁給我嗎？」，忍不住開心尖叫，答應求婚後，在鏡頭前深情擁吻男友索塞多（Lucas Guillermo Saucedo）。

▲▼阿根廷擊劍選手佩瑞茲莫里斯（Maria Belen Pérez Maurice）答應嫁給教練兼男友索塞多（Lucas Guillermo Saucedo）。（圖／路透）

▲▼阿根廷擊劍選手佩瑞茲莫里斯（Maria Belen Pérez Maurice）答應嫁給教練兼男友索塞多（Lucas Guillermo Saucedo）。（圖／路透）

▲佩瑞茲莫里斯與教練兼男友索塞多相戀17年。（圖／路透）

佩瑞茲莫里斯向記者表示，她事前對此完全不知情，但在被求婚瞬間「忘記了一切，我當時只說得出『我的天啊』」。她說，「我們是很好的合作夥伴，雖然當然也會吵架，但非常享受擁有彼此的時光。我們深愛對方，想要共度一生」。

索塞多第1次求婚是在2010年巴黎世界擊劍錦標賽後，但佩瑞茲莫里斯當時以「我還很年輕，不想定下來」為由拒絕了，「我愛她，而當她輸掉比賽非常難過時，也許求婚可以改變心情……如果她贏了，我就不會求婚了」。

佩瑞茲莫里斯在2014年泛美錦標賽（Pan American Championships）獲得金牌，也曾出賽2012年倫敦奧運及2016年里約奧運。

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