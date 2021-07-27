4個字形容桌球混雙頒獎　鄉民見「表情反差」狂嘴：下次再銀

▲混雙頒獎。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

昨（26）日東奧中日混雙桌球比賽上，苦心培養5年的日本隊擊敗了強敵中國，斷了中國想在桌球包5金的美夢，網路上隨即掀起討論。就有網友貼出混和雙打的頒獎畫面，好奇大家會用哪4個字來形容這張照片？貼文曝光後，網友也發揮創意表示，「台日友好」、「銀的（得）漂亮」。

幾家歡樂幾家愁，在混雙的頒獎上，奪金的日本隊和奪銅的中華隊都開心拿著獎牌和花束合影，唯獨拿下銀牌的中國隊似乎沒有喜悅之情。就有網友在PTT的Gossiping板上貼出該張照片，說冠軍、亞軍、季軍站的距離不等比，大家會用哪4個字來形容這張照片呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我愛伊藤」、「社交距離」、「自作多情」、「游泳回國」、「保持距離」、「最大銀家」、「世界和平」、「悲從中來」、「社交距離」、「下次再銀」。還有些網友表示，「好有趣的畫面」、「他們回去就完了，看起來一點都不開心」、「你認真看也知道是中國自己站過去的」、「看起來是中國自己要站遠的」、「銀牌就夠好了啦！別臭臉」。

▲中、日雙方表情成對比。（圖／路透）

據了解，昨日的混雙金牌戰中，中國隊的許昕與劉詩雯在領先兩盤的情況下被翻盤，最終由日本隊的伊藤美誠與水谷隼拿下金牌。值得注意的是，日本為了想在東奧擊敗中國，從里約奧運就啟動一系列的計畫，培養國內好手，如今總算美夢成真。

拉回國內組合，林昀儒、鄭怡靜在桌球混雙銅牌戰中，對決法國組合的黎貝森（Emmanuel Lebesson）與袁嘉楠，最後順利拿下銅牌，終結中華隊21年的桌球獎牌荒，替台灣爭光。