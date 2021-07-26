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德國足球員脫了！奧運贏球嗨翻「鏡頭前求婚」　霸氣示愛放送全球

記者吳美依／綜合報導

東奧各項賽事正在如火如荼進行中，德國足球隊25日以3比2成績打敗沙烏地阿拉伯，33歲隊員克魯澤（Max Kruse）贏球後受訪，卻突然脫掉制服、單膝下跪，向庫德族女友迪蘭（Dilan）求婚，直播畫面放送全球，也讓各界粉絲直呼太甜蜜了。

▲德國柏林聯盟足球俱樂部（Union Berlin）球員克魯澤（Max Kruse）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國代表隊足球員克魯澤（Max Kruse）。（圖／達志影像／美聯社）

克魯澤接受德國體育頻道《體育縱覽》（Sportschau）採訪時，竟突然脫掉上衣，露出內層背心上的一行庫德文，「我愛妳，妳願意嫁給我嗎」，接著單膝跪地，開玩笑說，「我其實想要等到進球再求婚，但誰知道我能不能做到呢？」他稍後也在社群媒體上證實求婚成功。

▲德國柏林聯盟足球俱樂部球員克魯澤（Max Kruse）與女友迪蘭。（圖／翻攝ig帳號dilaramardine）

▲克魯澤（Max Kruse）與庫德族女友迪蘭。（圖／翻攝ig帳號dilaramardine）

《太陽報》和足球新聞《目標報》（Goal）報導，克魯澤目前在柏林聯盟足球俱樂部（Union Berlin）擔任前鋒，雖為本屆德國代表隊的3名超齡球員之一，卻是本次贏球的關鍵人物。

儘管德國足球隊的東奧首戰以4比2輸給巴西，但在第2場比賽迎戰沙烏地阿拉伯時，靠著克魯澤完美傳球，才讓隊友烏杜奧凱（Felix Uduokhai）射入關鍵一球，成功晉級8強。

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