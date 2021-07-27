快訊／確定了！捷克要捐2萬劑疫苗給台灣

▲捷克將捐贈台灣2萬劑疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

捷克衛生部長渥伊泰赫（Adam Vojtěch）提案，要在2021年底前捐贈239萬劑疫苗，其中包含巴爾幹地區、非洲及亞洲，其中亞洲地區分別為越南25萬劑、台灣2萬劑。

在美國、日本、立陶宛及斯洛伐克分別捐贈疫苗幫助台灣之後，捷克衛生部長渥伊泰赫在內閣會議提案疫苗捐贈計畫，於台灣時間26日凌晨通過，確定會提供台灣2萬劑疫苗。

The only way to be safe from #COVID19 is the vaccine. To this end Czech government just approved CZ contribution to #TeamEurope and #COVAX in the volume of 2,39 million doses by the end of 2021. They will help in Western Balkans, Africa and Asia. — Úřad vlády ČR (@strakovka) July 26, 2021

伊泰赫在會議上表示，捷克訂購了2400萬劑疫苗，遠遠超過國內需求，因此已向歐洲理事會做出捐贈承諾，將捐贈239萬劑疫苗。

消息曝光後，網友紛紛留言感謝，「台捷友好」、「謝謝捷克」、「捷克有什麼名產」、「雖然感謝，但真的是該十倍奉還」、「有一萬個台灣人能打完兩劑，其實很好了」、「台灣很缺，即使2萬也極為重要」。

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