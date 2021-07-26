727迎降級！各縣市餐飲規定「懶人包一次看」　雙北仍禁內用

▲指揮中心宣布7月27日降回二級，各縣市餐飲內用政策也相繼出爐。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

國內疫情趨緩，7月27日至8月9日將降回二級警戒，餐飲依規定可開放內用，但餐飲業也能依循指引開放內用，但雙北仍宣布不開放，中央地方不同調。對此，《ETtoday新聞雲》針對全國各縣市是否開放餐飲內用，為讀者一次整理。

禁內用地區：台北、新北、宜蘭8／3開放

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台北市：

維持三級警戒，禁止內用。台北市長柯文哲表示，倘若每天確診數為10例以下，北市就能逐漸放寬防疫政策，但失控的話就「緊縮回來」。

新北市：

維持三級警戒，禁止內用。侯友宜26日在防疫記者會上表示，降到警戒二級的過程當中，還是希望市民保持低度活動，餐廳內用方面，在這禮拜新北市府會滾動式的檢討，只要疫情能控制得更穩定、更接近地板值，相信很快就能恢復。

基隆市：

餐飲全面開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。基隆市長林右昌表示，針對基隆崁仔頂魚市，維持2罩1套、量體溫、實聯制；市場、夜市部分，攤商採2罩1套、民眾實聯制，開放飲食內用（梅花座、隔版），取消身份證分流。另餐飲業部分，開放飲食內用，須配合採梅花座、設隔版之規定。

桃園市：

餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。桃園市長鄭文燦表示，北北基桃是同一生活圈，中央決定三級警戒降為二級，制定餐飲內用規範，桃園經過謹慎評估與討論，做好緩坡式解封、階梯式調整，所以決定只要防疫安全能夠相對確保，決定開放餐廳內用。

新竹縣：

餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範；市場和夜市則在符合防疫原則下開放內用。新竹縣府23日宣布，竹縣以「防疫優先、穩健鬆綁、人性管理」3原則，在中央通案性準則下實施各行業開放，包括餐飲業開放內用；幼兒園、托嬰中心、安親班和補習班重新開放；戶外場域、室內展覽館和圖書館重新開放；宗教集會適度進行等。

新竹市：

餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。新竹市長林智堅表示，市府將配合重新開放各場所，包括，餐飲業恢復內用，在落實人流管制與實聯制下，戶外風景區如動物園與賞蟹步道、公園都將重新開放；另，托嬰中心、幼兒園與安親班、補習班也將於27日重新開放。

苗栗縣：

餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範，民眾除飲食外仍須全程戴口罩，後續會再視情況調整。

台中市：

餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。餐廳業者開放內用須遵守5原則：「戴口罩」、「實名制登記」、「公告場所容留人數」、「體溫量測」、「實施公筷母匙」，若經稽查人員發現為遵守，將開罰3000至15000元。市長盧秀燕表示，市府採用限制性開放，依照中央指引辦理，市府也會加強稽查。

彰化縣：

餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範，而夜市、傳統市場等餐飲飲食，建議以外帶外送為主。彰化縣長王惠美指出，7月27日起降級不解封，除飲食外，全程戴口罩、實聯制，遵守社交距離，並保持室內50人室外100人；並強調游泳池、八大行業、繞境、進香、社區大學及樂齡學習中心、美容做臉等行業不開放。

南投縣：

餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。針對日月潭泳渡和雙龍瀑布等仍決議暫不開放。

雲林縣：

餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，以不共餐為原則，遵守防疫規範。雲林縣政府指出，原則上縣內相關場域開放後，必須遵守室外100人、室內50人以下原則，並做好戴口罩、實聯制、量體溫、人流動線、定期清消、管控室內人數，請鄉親配合執行，健康生活不忘落實防疫。

嘉義縣：

27日起餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

嘉義市：

餐飲開放內用，但遵循中央等防疫指引，須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範，民眾除飲食外仍須全程戴口罩。

台南市：

1.餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。

2.市場、夜市攤商、餐飲從業人員須落實兩罩（口罩、面罩或眼罩），即時性食物需設置物遮罩。

3.夜市、市場開放內用，但仍禁止邊走邊吃、併桌；餐點以個人套餐或盒餐方式提供、不共食，如以桌菜呈現，則應由服務人員分菜後再上菜，鼓勵使用行動支付收款。

4.開放婚宴。

高雄市：

餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，隔板需使用ㄇ形隔板，保持社交距離，遵守防疫規範；夜市、市場等，原則上仍建議外帶。婚宴部分則暫緩。高雄市長陳其邁表示，除中央公布指引外，高雄市防疫規畫也因風險等級擬定開放策略，如餐廳隔板要有三面，目的是避免飛沫傳染，另外，室內空間開放後，也得記得「保持社交距離、保持通風」。

屏東縣：

餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。屏東縣政府配合中央指引，決定開放餐廳內用、婚宴及公祭、宗教場所有條件開放、長照社福及幼關懷據點等恢復正常運作。另外，圖書總館等公有館舍及場域也有部分開放，但要求落實戴口罩、保持社交距離及室內50人、戶外100人為限的相關防疫規定

宜蘭縣：

8月3日起餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。宜蘭縣長林姿妙宣布，宜蘭縣將配合中央政策，降級後支持餐廳內用，不過林姿妙指出由於宜蘭縣緊鄰雙北地區，將會以1周的時間和業者一起討論擬定措施後，於8月3日開放內用。

花蓮縣：

餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。花蓮縣政府秘書長張逸華指出，依照中央指引實施實聯制，發燒或有上呼吸道症狀之顧客禁止進入，除飲食外應配戴口罩；落實顧客衛生防護措施，入口處量體溫、噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備；維持用餐環境良好通風，不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花座或使用隔板；自助餐型之餐廳，應有適當之阻隔，避免食物遭顧客之飛沫汙染並主動提供餐具。

台東縣：

餐廳開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守防疫規範。夜市餐飲則一律外帶，禁止內用、邊走邊吃及試吃，但可營業攤商數稍微增至原本的3/4，不開放遊戲類設攤。台東縣長饒慶鈴表示，餐廳開放內用，業者仍需依照中央餐飲指引加強防疫，夜市仍禁內用鼓勵外帶，至於熱氣球是否辦理，縣府內部仍研議中。

金門縣：

餐飲開放內用，但須採梅花座或隔板，保持社交距離，遵守中央防疫規範。縣府也鼓勵「以外帶為主」，後續會再視情況滾動式調整。金門縣長楊鎮浯表示，針對降二級的因應措施，均依中央相關規範指引來做處理，集會活動、公祭、婚宴以室內50人、室外100人為上限。

澎湖縣：

澎湖縣政府表示，澎湖縣在13日微解封時，是全台唯一有條件開放餐廳內用的縣市，對於27日警戒降至2級，澎湖維持中央指引，在必須有隔板、梅花座與1.5公尺距離等條件下開放餐廳內用。

連江縣：

餐飲業內用部分恢復內用，但遵循中央等防疫指引，遵守實聯制、使用隔板、梅花座等規定，民眾除飲食外仍須全程戴口罩。

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